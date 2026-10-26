3 Zodiak Paling Beruntung Minggu Ini, Peluang Emas Datang dari Berbagai Arah!

JawaPos.com – Pekan ini dari tanggal 26 Oktober hingga 1 November bisa menjadi periode istimewa bagi tiga zodiak.
Menurut astrologi, energinya akan mendorong mereka untuk mendengarkan perasaan, menilai kembali prioritas, dan menerima perubahan.
Selain itu, minggu ini akan menuntun mereka menuju keberuntungan dengan peluang emas yang datang dari berbagai arah.
Melansir yourtango, berikut tiga zodiak paling beruntung sepanjang pekan ini, apakah Anda salah satunya?
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1. Virgo
Bagi Virgo, minggu ini bisa menandai awal babak baru dalam hidup yang telah lama mereka impikan.
Alih-alih berfokus pada kemungkinan kemunduran, mereka harus merangkul perubahan positif dan membiarkan diri melangkah maju.
Pekan ini akan mendorong mereka untuk mempertimbangkan kembali rencana dan melepaskan segala sesuatu yang tidak lagi sejalan dengan keinginan.
Keberuntungan akan berpihak pada Virgo yang berani mengikuti kata hati, meskipun masa depan ternyata berbeda dari yang mereka bayangkan.
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