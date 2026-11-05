Rezeki Seolah Tak Pernah Putus, 5 Zodiak Ini Disebut Paling Beruntung Menurut Astrologi

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Keberuntungan sering kali datang dalam berbagai bentuk, mulai dari kesempatan karier yang tidak terduga, hubungan yang membawa kebahagiaan, hingga kemudahan dalam mencapai tujuan hidup. Tidak heran jika banyak orang penasaran apakah karakter zodiak turut dikaitkan dengan keberuntungan yang mereka miliki. Dalam dunia astrologi, setiap zodiak dipercaya mempunyai karakter dan energi yang berbeda. Ada yang dikenal berani mengambil risiko, memiliki intuisi tajam, hingga pandai membangun hubungan dengan orang lain. Sifat-sifat tersebut kerap dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam menemukan peluang baik. Meski begitu, keberhasilan dalam kehidupan tentu tidak hanya ditentukan oleh ramalan bintang. Kerja keras, keputusan pribadi, dan kemampuan memanfaatkan kesempatan tetap menjadi faktor penting dalam perjalanan seseorang. Dilansir dari Horoscope, terdapat lima zodiak yang dalam astrologi sering dianggap memiliki hubungan kuat dengan keberuntungan. Mereka dipercaya lebih mudah menarik peluang positif dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut daftarnya. Baca Juga:3 Zodiak yang di Bulan November Hartanya Bertambah Banyak, Akhir Tahun 2026 Duitnya Tidak Berseri 1. Sagitarius Sagitarius kerap disebut sebagai salah satu zodiak yang paling identik dengan keberuntungan. Hal ini tidak terlepas dari Jupiter yang menjadi planet penguasanya. Dalam astrologi, Jupiter dikenal sebagai simbol kemakmuran, pertumbuhan, ekspansi, dan peluang baik. Pemilik zodiak ini biasanya digambarkan sebagai pribadi yang optimistis, gemar mencoba hal baru, serta memiliki jiwa petualang yang tinggi. Mereka tidak mudah takut menghadapi perubahan dan cenderung berani mengambil kesempatan yang datang. Karakter tersebut membuat Sagitarius sering dikaitkan dengan berbagai pengalaman positif, baik dalam urusan pekerjaan, perjalanan, maupun percintaan. Keberanian mereka untuk keluar dari zona nyaman dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa peluang baru kerap menghampiri. 2. Leo Dikenal memiliki kepercayaan diri tinggi, Leo termasuk zodiak yang sering dikaitkan dengan keberuntungan. Zodiak berlambang singa ini berada di bawah pengaruh Matahari yang melambangkan energi, kekuatan, dan vitalitas. Leo umumnya digambarkan sebagai sosok karismatik yang mudah menarik perhatian. Kemampuan memimpin, keberanian menunjukkan kemampuan diri, serta tekad kuat membuat mereka sering mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Dalam pandangan astrologi, karakter tersebut membuat Leo seolah memiliki kemampuan untuk berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Mereka juga tidak ragu mengambil risiko demi meraih sesuatu yang diinginkan. 3. Libra Libra dikenal sebagai pribadi yang menyukai keseimbangan, keharmonisan, dan hubungan sosial yang baik. Zodiak yang memiliki simbol timbangan ini berada di bawah naungan Venus, planet yang dalam astrologi dikaitkan dengan cinta, keindahan, dan kenyamanan. Keberuntungan Libra dipercaya sering hadir melalui orang-orang di sekitarnya. Kemampuan berkomunikasi, bersikap diplomatis, dan menjaga hubungan baik membuat mereka relatif mudah membangun koneksi dengan berbagai kalangan. Tidak hanya dalam urusan percintaan, hubungan sosial yang harmonis juga dipercaya dapat membuka peluang dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari.