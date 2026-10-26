Ramalan Shio Monyet Minggu Ini 26 Oktober - 1 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Monyet Minggu ini 26 Oktober - 1 November 2026./Magnific/ magnific
JawaPos.com – Shio Monyet punya ramalan yang menarik untuk Minggu ini, yaitu periode 26 Oktober sampai 1 November.
Secara umum, periode ini menyarankan kamu menepi sejenak dari sorotan dan lebih banyak bekerja dalam senyap.
Privasi menjadi kata kunci karena banyak hal baik justru tumbuh subur ketika tidak dipamerkan ke publik.
Empat bidang kehidupan, yaitu keuangan, kesehatan, karier, dan cinta, akan sama-sama terpengaruh oleh pola yang serupa.
Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (26/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Monyet Minggu Ini 26 Oktober sampai 1 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.
1. Keuangan
Susun rencana anggaran dengan tenang dan tanpa banyak bicara agar semua keputusan keuanganmu tetap terasa jernih.
Angka sembilan yang membawa keberuntungan cocok kamu pakai untuk menghitung ulang setiap pengeluaran harian dengan teliti.
Warna putih pada catatan keuangan bisa menjadi pengingat bahwa kejelasan data selalu lebih penting daripada gengsi.
Arah utara membantu kamu menjaga fokus pada tabungan jangka panjang, bukan pada kesenangan sesaat yang menggoda.
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Jawa Pos
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