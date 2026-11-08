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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 8 November 2026 | 10.08 WIB

Ramalan Shio Monyet di Tahun 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Monyet di tahun 2026 / foto : Magnific/ macrovector - Image

Ramalan Shio Monyet di tahun 2026 / foto : Magnific/ macrovector

JawaPos.com – Menjelang akhir tahun, banyak orang mulai menengok kembali peruntungan yang sudah mereka jalani sepanjang tahun ini.

Shio Monyet punya gambaran peruntungan tersendiri pada tahun Kuda Api yang penuh energi dan perubahan ini.

Ramalan 2026 ini menyoroti empat bidang utama kehidupan sehari-hari, yaitu keuangan, kesehatan, karier, serta urusan asmara.

Meski tahun hampir berakhir, pesan di dalamnya masih berguna untuk menata langkah pada sisa bulan ini.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Sabtu (7/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Monyet di tahun 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Kondisi keuangan tampak cukup menjanjikan selama kamu mampu menahan diri dari belanja yang dilakukan secara impulsif.

Menjelang akhir tahun, godaan diskon besar dan ajakan berbelanja biasanya semakin sering datang menghampirimu tanpa diminta.

Angka sembilan, angka keberuntunganmu, dapat dipakai untuk mengatur anggaran dalam kelipatan sembilan agar pencatatan lebih sederhana.

Arah utara menyarankan kamu memilih investasi jangka panjang yang stabil daripada keuntungan cepat yang belum pasti.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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