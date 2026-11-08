Ramalan Shio Monyet di Tahun 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Monyet di tahun 2026 / foto : Magnific/ macrovector
JawaPos.com – Menjelang akhir tahun, banyak orang mulai menengok kembali peruntungan yang sudah mereka jalani sepanjang tahun ini.
Shio Monyet punya gambaran peruntungan tersendiri pada tahun Kuda Api yang penuh energi dan perubahan ini.
Ramalan 2026 ini menyoroti empat bidang utama kehidupan sehari-hari, yaitu keuangan, kesehatan, karier, serta urusan asmara.
Meski tahun hampir berakhir, pesan di dalamnya masih berguna untuk menata langkah pada sisa bulan ini.
Baca Juga: Ramalan Shio Kambing Minggu 8 November 2026: Harmoni Mencapai 94 Persen, Saatnya Menata Keuangan
Dilansir dari laman Astrotalk pada Sabtu (7/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Monyet di tahun 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.
1. Keuangan
Kondisi keuangan tampak cukup menjanjikan selama kamu mampu menahan diri dari belanja yang dilakukan secara impulsif.
Menjelang akhir tahun, godaan diskon besar dan ajakan berbelanja biasanya semakin sering datang menghampirimu tanpa diminta.
Angka sembilan, angka keberuntunganmu, dapat dipakai untuk mengatur anggaran dalam kelipatan sembilan agar pencatatan lebih sederhana.
Arah utara menyarankan kamu memilih investasi jangka panjang yang stabil daripada keuntungan cepat yang belum pasti.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022