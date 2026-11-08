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Penulis: Leni Setya Wati
Minggu, 8 November 2026 | 10.13 WIB

Ramalan Shio Monyet Minggu 8 November 2026: Saatnya Menyusun Rencana & Menjaga Langkah Tetap Tenang

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Ilustrasi Shio Monyet (magnific/redgreystock)

JawaPos.com - Ramalan Shio Monyet hari ini menggambarkan waktu yang tepat untuk menenangkan pikiran dan menyusun rencana secara lebih matang.

Kecerdasan serta rasa ingin tahu yang tinggi sebenarnya dapat membantu Anda menemukan banyak peluang.

Namun, suasana hari ini lebih mendukung aktivitas yang dilakukan secara tenang daripada mengambil langkah besar di hadapan banyak orang.

Daripada terburu-buru memperkenalkan proyek atau gagasan baru, manfaatkan waktu untuk mengembangkan ide dan mencatat berbagai kemungkinan.

Warna putih dipercaya melambangkan ketenangan dan kejernihan pikiran, sedangkan arah utara dikaitkan dengan kestabilan energi.

Tingkat harmoni mencapai 54 persen, sehingga kemajuan kecil yang dibangun secara konsisten patut mendapatkan perhatian.

Dilansir dari laman The Astro Scope, inilah ramalan Shio Monyet mulai dari cinta, karier, kesehatan, hingga keuangan.

Cinta & Hubungan

Sifat ceria dan mudah bergaul menjadi salah satu kelebihan Shio Monyet dalam menjalin hubungan. Meski demikian, hari ini Anda disarankan untuk tidak selalu menjadi pusat perhatian.

Cobalah memberikan ruang bagi diri sendiri dan orang terdekat agar hubungan dapat berkembang melalui komunikasi yang lebih tulus.

Angka keberuntungan 9 dapat dijadikan pengingat bahwa hubungan yang baik terbentuk melalui perhatian dan interaksi sederhana. Arah utara juga dipercaya membantu menjaga kejernihan dalam menyampaikan pesan pribadi.

Dengan tingkat harmoni 54 persen, percakapan lembut berpeluang menciptakan suasana yang lebih nyaman.

Sementara itu, keberanian yang berada di angka 37 persen mengingatkan Anda agar tidak terlalu terbuka sebelum benar-benar merasa siap.

Bagi yang sudah memiliki pasangan, malam yang tenang dapat menjadi kesempatan untuk mempererat kedekatan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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