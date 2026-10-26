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Leni Setya Wati
Senin, 26 Oktober 2026 | 16.14 WIB

Ramalan Shio Kelinci 26 Oktober 2026: Keberuntungan, Keuangan, Karier, Cinta, dan Kesehatan

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Ilustrasi Shio Kelinci. (Freepik)

JawaPos.com - Shio Kelinci berpeluang memperoleh wawasan baru dengan mengandalkan intuisi dan kreativitas.

Hari ini menjadi waktu yang tepat untuk mengeksplorasi ide-ide segar, mencoba pendekatan berbeda, serta memahami berbagai situasi dari sudut pandang yang lebih luas.

Dalam kehidupan asmara, keterbukaan terhadap pengalaman baru dapat menghadirkan kesempatan untuk membangun hubungan yang bermakna.

Bagi yang masih lajang, jangan ragu membuka diri terhadap perkenalan baru dan biarkan kedekatan berkembang secara alami.

Sementara itu, mereka yang sudah memiliki pasangan disarankan untuk memperkuat kepercayaan melalui komunikasi yang jujur dan pembicaraan mengenai impian bersama.

Mari simak ramalan selengkapnya untuk Anda yang berada di bawah naungan Shio Kelinci.

Angka keberuntungan: 3, 6, 9

Huruf keberuntungan: Y, E

Ramalan Kekayaan Shio Kelinci

Editor: Hanny Suwindari
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