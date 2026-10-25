Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 23.55 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Senin, 26 Oktober 2026: Asmara Menguat, Keterampilan Kerja Diuji

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra besok, Senin, 26 Oktober 2026, menyoroti pentingnya membangun hubungan yang sehat, memanfaatkan kemampuan diri, dan lebih cermat dalam menentukan langkah finansial.

Interaksi dengan pasangan, rekan kerja, maupun orang-orang terdekat berpotensi membawa pengaruh besar terhadap suasana hati dan keputusan yang kamu ambil sepanjang hari.

Libra dapat memanfaatkan kemampuan berkomunikasi untuk memperbaiki kesalahpahaman, memperluas kerja sama, atau menyelesaikan urusan yang sebelumnya berjalan lambat.

Di bidang karier, keterampilan yang selama ini kamu kembangkan bisa menjadi modal untuk menunjukkan kualitas diri, meskipun ketelitian tetap diperlukan agar kesalahan komunikasi tidak menghambat pekerjaan.

Sementara itu, keuangan membutuhkan evaluasi terhadap keputusan sebelumnya, sedangkan kesehatan dapat dijaga melalui aktivitas ringan dan waktu istirahat yang memadai.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Libra untuk Senin, 26 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Libra besok berpotensi menghadirkan kedekatan emosional yang lebih kuat apabila kamu bersedia memberikan perhatian dan waktu kepada pasangan.

Kesibukan sehari-hari terkadang membuat komunikasi terasa sekadar rutinitas, padahal percakapan sederhana dapat membantu menjaga kehangatan hubungan.

Cobalah menanyakan hal-hal yang sedang dipikirkan pasangan dan dengarkan jawabannya tanpa terburu-buru mengalihkan pembicaraan kepada persoalanmu sendiri.

Sikap tersebut dapat membuat pasangan merasa dihargai sekaligus membuka kesempatan untuk membicarakan kebutuhan yang selama ini belum tersampaikan.

Namun, Libra perlu berhati-hati terhadap kesalahpahaman yang muncul akibat pemilihan kata atau pesan yang ditafsirkan secara berbeda.

Jika ada perkataan yang terasa mengganggu, jangan langsung membalas dengan nada emosional sebelum memahami maksud sebenarnya.

Kamu juga tidak perlu menghindari perbedaan pendapat hanya demi mempertahankan suasana yang terlihat harmonis.

Hubungan yang sehat membutuhkan kejujuran dan kesediaan kedua pihak untuk mencari penyelesaian, bukan sekadar menutupi masalah agar tidak terjadi pertengkaran.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Minggu, 25 Oktober 2026: Luangkan Waktu untuk Memulihkan Energi - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Minggu, 25 Oktober 2026: Luangkan Waktu untuk Memulihkan Energi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 22.02 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Minggu, 25 Oktober 2026: Ubah Rutinitas Jadi Peluang - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Libra Minggu, 25 Oktober 2026: Ubah Rutinitas Jadi Peluang

Minggu, 25 Oktober 2026 | 21.56 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Libra Minggu, 25 Oktober 2026: Atur Uang Tanpa Ikut-ikutan - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Libra Minggu, 25 Oktober 2026: Atur Uang Tanpa Ikut-ikutan

Minggu, 25 Oktober 2026 | 18.04 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

4

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

5

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

6

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

7

Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026

8

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

9

Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol

10

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore