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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 6 November 2026 | 00.42 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Kamis, 5 November 2026: Jaga Keseimbangan Aktivitas Harian

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Libra hari ini perlu dijaga dengan memperhatikan keseimbangan antara kesibukan, waktu istirahat, dan kemampuan mengatur energi sepanjang hari.

Berbagai aktivitas mungkin membuatmu merasa cukup produktif, tetapi jangan sampai terlalu sibuk hingga melupakan kebutuhan tubuh sendiri.

Rutinitas yang padat tanpa disertai jeda istirahat dapat membuat tubuh lebih mudah lelah dan mengurangi kenyamanan ketika menjalani pekerjaan.

Karena itu, Libra sebaiknya mulai mengatur kegiatan secara lebih bijak agar kesehatan tetap terjaga di tengah berbagai tanggung jawab.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Kamis, 5 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Memberikan waktu istirahat di sela-sela aktivitas menjadi salah satu kebiasaan yang perlu diperhatikan Libra.

Jangan terus memaksakan diri menyelesaikan pekerjaan tanpa memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan tenaga.

Jika memiliki jadwal yang cukup padat, cobalah mengambil jeda singkat setelah menyelesaikan beberapa tugas penting.

Editor: Novia Tri Astuti
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