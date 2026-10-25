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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 22.09 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Minggu, 25 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dengan Pola Hidup Baik

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Sagittarius pada Minggu, 25 Oktober 2026, menjadi pengingat bahwa menjaga kebugaran tidak hanya bergantung pada aktivitas fisik, tetapi juga perlu didukung oleh asupan makanan bergizi dan waktu istirahat yang cukup.

Kesibukan sehari-hari terkadang membuat Sagittarius kurang memperhatikan kebutuhan tubuh, sehingga penting untuk menyediakan waktu khusus bagi diri sendiri agar stamina tetap terjaga.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Minggu, 25 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah membiasakan diri bergerak secara teratur dan mengurangi waktu duduk terlalu lama.

Sagittarius dapat menyisihkan waktu sekitar satu jam untuk beraktivitas fisik sesuai kemampuan, kondisi tubuh, dan rutinitas yang dijalani.

Tidak perlu selalu memilih olahraga dengan intensitas tinggi karena kegiatan sederhana seperti berjalan kaki, bersepeda santai, atau melakukan aktivitas yang disukai juga dapat membantu menjaga kebugaran.

Hal terpenting adalah menjalankannya secara konsisten tanpa mengabaikan batas kemampuan tubuh.

Bagi Sagittarius yang baru kembali berolahraga setelah lama tidak aktif, sebaiknya mulailah dengan durasi dan intensitas ringan sebelum meningkatkannya secara bertahap.

Editor: Novia Tri Astuti
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