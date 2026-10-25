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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 16.50 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Minggu, 25 Oktober 2026: Cinta Tumbuh Lewat Perhatian Tulus

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Minggu, 25 Oktober 2026, berpeluang terasa lebih menyenangkan ketika Anda mulai memberikan perhatian dengan cara sederhana yang membuat orang terkasih merasa dihargai.

Kedekatan tidak selalu dibangun melalui kejutan besar atau ungkapan romantis, sebab kesediaan untuk hadir, mendengarkan, dan memahami perasaan seseorang juga dapat memperkuat ikatan emosional.

Berikut ramalan asmara zodiak Taurus pada Minggu, 25 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Taurus yang sudah memiliki pasangan, cobalah menyediakan waktu khusus untuk menikmati kebersamaan tanpa terus-menerus terganggu oleh pekerjaan maupun berbagai urusan yang masih menunggu penyelesaian.

Momen sederhana seperti berbincang dari hati ke hati, menikmati makanan bersama, atau mendengarkan cerita pasangan setelah menjalani hari yang melelahkan dapat membantu menjaga kehangatan hubungan.

Pasangan mungkin lebih membutuhkan perhatian yang nyata daripada hadiah mahal atau janji manis yang belum tentu dapat ditepati.

Karena itu, tunjukkan kepedulian melalui tindakan yang sesuai dengan kebutuhan pasangan dan usahakan untuk tetap konsisten melakukannya.

Jika hubungan Anda masih berada pada tahap awal, kesempatan untuk semakin dekat dapat terbuka melalui komunikasi yang jujur dan keinginan memahami karakter masing-masing.

Editor: Novia Tri Astuti
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