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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 1 November 2026 | 12.54 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Minggu, 1 November 2026: Kesabaran Menjaga Kehangatan Hubungan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Minggu, 1 November 2026, membutuhkan perhatian lebih, terutama ketika suasana hati sedang mudah berubah dan perasaan menjadi lebih sensitif.

Kamu mungkin lebih sering memikirkan ucapan pasangan, memperhatikan perubahan perilakunya, atau merasa kecewa ketika komunikasi tidak berlangsung seperti yang diharapkan.

Meski demikian, jangan terburu-buru menganggap keadaan tersebut sebagai pertanda buruk bagi hubungan. Kesalahpahaman kecil masih bisa diselesaikan selama kamu bersedia mendengarkan dan memberikan ruang untuk saling memahami.

Berikut ramalan asmara zodiak Pisces pada Minggu, 1 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, kemampuan mengendalikan emosi akan menjadi salah satu hal penting dalam menjaga keharmonisan hubungan.

Ketika mendengar perkataan yang kurang menyenangkan, cobalah untuk tidak langsung memberikan tanggapan berdasarkan perasaan sesaat.

Bisa saja pasangan tidak bermaksud menyakiti hatimu, tetapi cara penyampaiannya kurang tepat sehingga menimbulkan kesalahpahaman.

Sebelum mengambil kesimpulan, berikan kesempatan kepadanya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.

Editor: Novia Tri Astuti
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