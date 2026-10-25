Keberuntungan Berpihak! 7 Shio Ini Diramal Berpeluang Mendapat Rezeki Tak Terduga

JawaPos.com – Rezeki dan keberuntungan terkadang hadir melalui kesempatan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Mulai dari mendapatkan penghasilan tambahan hingga memperoleh tawaran pekerjaan yang menjanjikan, berbagai peluang dapat membuka jalan menuju kondisi keuangan yang lebih baik.

Dalam kepercayaan spiritual dan pembacaan tarot, setiap shio dipercaya memiliki gambaran peruntungan yang berbeda. Ada yang dikaitkan dengan peluang finansial, ada pula yang dianggap berpotensi memperoleh hasil positif berkat kerja keras dan hubungan baik dengan orang lain.

Ramalan mengenai keberuntungan juga kerap menjadi bahan perbincangan bagi masyarakat yang tertarik dengan astrologi Tiongkok dan pembacaan energi. Meski demikian, prediksi semacam ini tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang akan memperoleh uang dalam waktu tertentu.

Dilansir dari kanal YouTube Toto Tarot Reader, terdapat tujuh shio yang diramalkan berpeluang mendapatkan rezeki nomplok dan kejutan menyenangkan dalam tujuh hari ke depan. Berikut daftar shio yang dimaksud.

1. Shio Ular Shio Ular berada di urutan pertama dalam ramalan kali ini. Pemilik shio tersebut dikenal memiliki pemikiran yang tajam, cermat dalam mengamati keadaan, serta mampu mempertimbangkan peluang sebelum mengambil keputusan.

Dalam pembacaan tarot yang menjadi sumber ramalan, Shio Ular dikaitkan dengan peluang finansial yang berpotensi membawa kabar baik. Selama tujuh hari ke depan, mereka diramalkan berpeluang memperoleh pemasukan tambahan melalui bonus pekerjaan, proyek baru, atau bantuan yang datang pada waktu yang tepat.

Kesempatan tersebut juga bisa menjadi momentum untuk memperbaiki kondisi keuangan. Namun, setiap peluang tetap perlu diperiksa dengan teliti agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan kerugian.

2. Shio Kelinci Shio Kelinci dikenal memiliki karakter lembut, peka terhadap lingkungan, dan cenderung mengutamakan keharmonisan. Sifat tersebut dalam pembacaan spiritual sering dikaitkan dengan kemampuan menjaga hubungan baik serta menciptakan suasana yang mendukung datangnya kesempatan baru.

Dalam tujuh hari mendatang, Shio Kelinci diramalkan berpeluang mendapatkan perkembangan positif dalam urusan keuangan. Bentuknya bisa berupa hadiah, tambahan pendapatan, maupun tawaran usaha yang sebelumnya belum terpikirkan.