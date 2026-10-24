Pintu Keberuntungan Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Diramal Ketiban Rezeki Tak Terduga

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakteristik dan peruntungan yang berbeda. Ada yang dikaitkan dengan keberanian, kecerdikan, hingga ketulusan hati yang diyakini membawa berbagai peluang positif dalam kehidupan.

Sejumlah shio bahkan diramalkan berpeluang memperoleh keberuntungan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Bentuknya beragam, mulai dari kesempatan mengembangkan karier, kemajuan usaha, dukungan orang terdekat, hingga peluang memperbaiki kondisi keuangan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut-sebut akan menerima anugerah dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya.

1. Shio Naga Shio Naga kerap dikaitkan dengan sosok yang berani, penuh percaya diri, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Karakter tersebut membuat mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan.

Dalam ramalan yang dibahas, Shio Naga diprediksi berpeluang mendapatkan hasil positif dari perjuangan yang telah dilakukan. Kesempatan tersebut dapat berupa promosi jabatan, kepercayaan menangani proyek penting, atau dukungan dari orang yang memiliki pengaruh dalam bidang pekerjaan.

Peruntungan Naga juga digambarkan berbeda berdasarkan elemennya. Naga Kayu dikaitkan dengan peluang di bidang kreativitas dan kepemimpinan, sedangkan Naga Api diramalkan berpotensi memperoleh keuntungan dari usaha atau proyek yang sebelumnya belum menunjukkan hasil menjanjikan.

Sementara itu, Naga Tanah dikaitkan dengan peluang membangun kestabilan melalui aset berharga. Naga Logam disebut berpeluang meningkatkan reputasi dan memperoleh kepercayaan, sedangkan Naga Air diprediksi mendapatkan manfaat dari hubungan sosial yang semakin baik.

2. Shio Kelinci Dikenal memiliki karakter lembut, penuh perhatian, dan mengutamakan keharmonisan, Shio Kelinci sering digambarkan sebagai sosok yang mampu menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Menurut ramalan tersebut, sikap positif yang selama ini ditunjukkan Shio Kelinci dipercaya dapat membuka jalan bagi datangnya peluang baru. Keberuntungan yang dimaksud bisa berupa bantuan dari orang yang pernah menerima kebaikan mereka, kesempatan bisnis, atau peluang menambah penghasilan.