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Aulia Rahmi
Senin, 26 Oktober 2026 | 19.53 WIB

4 Zodiak Ini Berpotensi Menutup Oktober 2026 dengan Kejutan Tak Terduga, dari Cinta hingga Karier

Ilustrasi zodiak (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak (Magnific)

JawaPos.com - Akhir Oktober 2026 menyimpan banyak kemungkinan yang dapat menghadirkan warna baru dalam kehidupan.

Terkadang, hal yang paling membahagiakan justru datang ketika seseorang tidak lagi terlalu sibuk menunggu, melainkan terus menjalani proses, memperjuangkan impian, dan menghargai hal-hal baik yang telah dimiliki.

Dari kabar yang menghangatkan hati hingga kesempatan yang membuka jalan menuju masa depan lebih baik, kejutan dapat hadir dalam berbagai bentuk.

Dalam perspektif astrologi dan pembacaan tarot, beberapa zodiak digambarkan memiliki tema keberuntungan yang menarik menjelang pergantian bulan.

Ada yang dikaitkan dengan perkembangan hubungan asmara, ada pula yang disorot melalui peluang karier, penghargaan atas kerja keras, hingga pengalaman baru yang sebelumnya belum terpikirkan.

Gambaran ini menjadi menarik karena kebahagiaan tidak selalu hadir melalui sesuatu yang besar, tetapi juga melalui perubahan kecil yang memiliki arti mendalam.

Libra, Scorpio, Sagitarius, dan Capricorn menjadi 4 zodiak yang mendapat sorotan dalam ramalan kali ini. Masing-masing memiliki karakter dan gambaran kejutan yang berbeda, mulai dari hubungan yang semakin serius hingga peluang untuk berkembang secara profesional.

Lantas, zodiak mana yang paling dekat dengan kejutan yang selama ini dinantikan? Inilah ulasan lengkapnya dihimpun dari kanal YouTube cs geteda pada Senin (26/10).

1. Libra: Hubungan Asmara Berpeluang Menghadirkan Kejutan yang Menghangatkan Hati

Editor: Candra Mega Sari
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