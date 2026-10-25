Rezeki Datang dari Berbagai Arah, 5 Weton Ini Disebut Penuh Keberuntungan Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan perpaduan hari dalam kalender tujuh hari dan pasaran Jawa yang kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta peruntungan seseorang. Kepercayaan ini masih menarik perhatian, terutama ketika dikaitkan dengan urusan pekerjaan, usaha, dan kelancaran rezeki.

Sebagian weton dipercaya memiliki karakter yang mendukung datangnya peluang finansial. Ada yang digambarkan pandai membaca kesempatan, tekun dalam bekerja, hingga mampu membangun hubungan baik dengan orang lain. Berbagai sifat tersebut kemudian dikaitkan dengan gambaran kehidupan yang berkecukupan.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, keberuntungan juga kerap dihubungkan dengan nilai neptu dan makna simbolis hari kelahiran. Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari warisan kepercayaan tradisional dan bukan jaminan bahwa seseorang akan memperoleh kekayaan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki peruntungan rezeki yang baik dan peluang finansial yang menjanjikan. Berikut ulasannya.

1. Jumat Kliwon, Dipercaya Memiliki Daya Tarik Rezeki Jumat Kliwon dikenal dalam kepercayaan Jawa sebagai weton yang memiliki makna spiritual tersendiri. Perpaduan hari Jumat dan pasaran Kliwon kerap dikaitkan dengan intuisi yang kuat serta karakter yang dianggap istimewa.

Dalam penafsiran tradisional, orang yang lahir pada Jumat Kliwon dipercaya berpeluang menemukan kesempatan dari situasi yang tidak terduga. Peluang tersebut bisa berupa pekerjaan baru, kesempatan mengembangkan usaha, maupun pertemuan dengan orang yang memberikan pengaruh positif bagi kehidupannya.

Weton ini juga sering dikaitkan dengan keyakinan yang kuat ketika menjalankan suatu rencana. Apabila diimbangi dengan ketekunan, kemampuan membaca peluang, dan pengelolaan keuangan yang baik, karakter tersebut dapat mendukung upaya membangun kehidupan yang lebih sejahtera.

2. Rabu Wage, Pandai Melihat Peluang Usaha Rabu Wage menjadi weton berikutnya yang dipercaya memiliki potensi dalam urusan perdagangan dan usaha. Dalam penafsiran Primbon Jawa, pemilik weton ini kerap digambarkan sebagai sosok yang mampu berpikir praktis dan mencari jalan keluar ketika menghadapi kesulitan.

Rabu memiliki nilai neptu 7, sedangkan Wage bernilai 4. Jika dijumlahkan, weton Rabu Wage memiliki neptu 11. Dalam tradisi perhitungan Jawa, angka tersebut menjadi salah satu unsur yang digunakan untuk menafsirkan karakter dan peruntungan seseorang.