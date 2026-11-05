Doanya Disebut Mudah Terkabul, 5 Shio Ini Dipercaya Selalu Dikelilingi Keberuntungan

Ilustrasi doa mustajab (freepik) JawaPos.com – Keberuntungan dan kelancaran rezeki menjadi harapan banyak orang dalam menjalani kehidupan. Selain kerja keras dan usaha, sebagian masyarakat juga percaya bahwa kekuatan doa serta ketulusan hati memiliki peran penting dalam mendatangkan kebaikan. Dalam tradisi Feng Shui, dikenal konsep energi Chi yang dipercaya mengalir dalam kehidupan setiap makhluk hidup. Energi tersebut diyakini berkaitan dengan keseimbangan, keharmonisan, dan keberuntungan seseorang. Berdasarkan kepercayaan tersebut, karakter serta energi yang melekat pada setiap shio dianggap mempunyai keunikan tersendiri. Ada shio yang dikenal memiliki sifat penyayang, sebagian lainnya identik dengan kesetiaan, kebijaksanaan, hingga rasa syukur yang tinggi. Sifat-sifat positif tersebut kemudian dikaitkan dengan ketulusan dalam berdoa dan menjalani kehidupan. Tak heran jika beberapa shio dipercaya lebih mudah memperoleh keberkahan melalui hubungan baik dengan sesama maupun berbagai peluang yang datang. Dilansir dari laman Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang dipercaya mempunyai energi spiritual istimewa sehingga sering dikaitkan dengan doa penuh ketulusan, kelancaran rezeki, dan kehidupan yang dipenuhi keberuntungan. Berikut lima shio tersebut berdasarkan kepercayaan Feng Shui. 1. Shio Kambing Shio Kambing dikenal mempunyai kepribadian lembut dan kepedulian besar terhadap orang-orang di sekitarnya. Mereka cenderung mudah memahami perasaan orang lain serta tidak segan memberikan bantuan ketika seseorang membutuhkan pertolongan. Dalam kepercayaan Feng Shui, shio ini dikaitkan dengan elemen tanah yang melambangkan kestabilan, kedamaian, dan keseimbangan. Karakter tersebut dipercaya membuat pemilik shio Kambing memiliki energi positif dalam menjalani kehidupan. Ketulusan menjadi salah satu sifat yang paling menonjol dari mereka. Ketika menginginkan sesuatu, mereka tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga sering menyelipkan harapan baik untuk keluarga dan orang-orang terdekat. Kebiasaan berbagi dan membantu sesama juga membuat mereka dipercaya mudah mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. Berbagai kebaikan yang dilakukan dianggap menjadi jalan terbukanya kesempatan dan datangnya rezeki. Meski kehidupannya tidak selalu dipenuhi kemewahan, shio Kambing diyakini mempunyai peluang menikmati kehidupan yang tenteram dan penuh keberkahan. 2. Shio Anjing Kesetiaan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab merupakan karakter yang sering dilekatkan pada pemilik shio Anjing. Mereka dikenal sebagai pribadi yang dapat dipercaya dan mempunyai kepedulian besar terhadap orang-orang yang disayangi. Ketika sudah menjalin hubungan dengan seseorang, mereka biasanya berusaha mempertahankan kepercayaan tersebut dengan sepenuh hati. Menurut kepercayaan Feng Shui, sifat tulus yang dimiliki shio Anjing menjadi salah satu gambaran energi spiritual yang baik. Mereka tidak mudah melupakan kebaikan orang lain dan cenderung mengharapkan hal-hal terbaik bagi lingkungan sekitarnya.