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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 00.39 WIB

Ramalan Shio Besok Minggu 25 Oktober 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Ramalan shio besok, Minggu, 25 Oktober 2026, menghadirkan gambaran menarik bagi pemilik Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci. 

Keempat shio ini dapat menjadikan akhir pekan sebagai kesempatan untuk mengevaluasi pekerjaan, mengatur keuangan, serta memperbaiki hubungan dengan pasangan dan orang-orang terdekat.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki karakteristik yang berbeda. Tikus sering dikaitkan dengan kecerdikan, Kerbau dengan ketekunan, Macan dengan keberanian, sedangkan Kelinci identik dengan kelembutan dan diplomasi. 

Karakter tersebut dapat menjadi bahan refleksi untuk menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari Astrology.com, astrologi Tiongkok telah membahas gambaran umum mengenai karier, keuangan, dan asmara untuk Minggu, 25 Oktober 2026. 

Ramalan ini merupakan interpretasi berdasarkan karakter tradisional setiap shio, bukan kepastian mengenai peristiwa yang akan terjadi.

Lantas, bagaimana gambaran peruntungan Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci besok? 

Simak ulasan lengkapnya berikut ini sebagai bahan hiburan dan introspeksi untuk menyambut hari Minggu dengan lebih bijaksana.

Editor: Novia Tri Astuti
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