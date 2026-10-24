Ramalan Zodiak Scorpio Sabtu, 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Scorpio (pikisuperstar) JawaPos.com - Scorpio (23 Oktober–21 November) mungkin menjalani hari dengan perasaan yang lebih intens dibandingkan biasanya.

Berbagai hal kecil berpotensi memengaruhi suasana hati sehingga penting untuk memahami emosi sebelum mengambil tindakan.

Pengaruh Bulan di Pisces dalam astrologi dikaitkan dengan meningkatnya kepekaan perasaan, termasuk kemungkinan munculnya rasa cemburu dalam hubungan asmara.

Dalam kehidupan pribadi, Scorpio disarankan untuk lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan kepada pasangan. Hindari memendam kecurigaan atau membiarkan kesalahpahaman berkembang tanpa penjelasan.

Sementara itu, di tempat kerja, kemampuan bekerja sama dengan rekan tim akan lebih bermanfaat daripada berusaha menyelesaikan semua tanggung jawab seorang diri.

Dari sisi keuangan, peluang tambahan penghasilan mungkin muncul melalui hubungan profesional yang pernah terjalin sebelumnya. Namun, setiap kesempatan tetap perlu dipertimbangkan secara matang.

Scorpio juga sebaiknya memperhatikan kondisi fisik, terutama jika masih merasakan nyeri setelah mengalami cedera saat berolahraga.

Untuk ramalan selengkapnya dari zodiak Scorpio, berikut ulasannya dilansir dari laman Astrotalk.