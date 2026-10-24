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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.20 WIB

Ramalan Zodiak Aries Sabtu, 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Aries (21 Maret–19 April) diprediksi menjalani hari dengan semangat dan tekad untuk mempertahankan suasana hati yang positif.

Manfaatkan energi tersebut untuk menyelesaikan berbagai aktivitas dan menikmati waktu bersama orang-orang terdekat.

Dari sisi kesehatan, Aries disarankan memperbanyak konsumsi buah dan sayuran untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan nutrisi tubuh.

Dalam urusan asmara, Aries yang masih lajang berpeluang tertarik kepada seseorang yang memiliki karakter menarik, cerdas, dan menyenangkan.

Gemini menjadi salah satu zodiak yang disebut berpotensi menarik perhatian. Sementara itu, Aries yang sudah memiliki pasangan sebaiknya menikmati kebersamaan tanpa terlalu banyak menuntut perubahan dalam hubungan.

Dari sisi keuangan, peluang mendapatkan sumber penghasilan baru mungkin terbuka. Pengaruh Bulan di Pisces dalam astrologi dikaitkan dengan munculnya kesempatan finansial yang patut dipertimbangkan.

Namun, jangan sampai keraguan membuat Anda melewatkan peluang yang berpotensi menguntungkan. Tetaplah berpikir rasional dan pastikan setiap keputusan didasarkan pada pertimbangan yang matang.

Yuk simak ramalan lengkap zodiak Aries di hari Sabtu, 24 Oktober 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.

Ramalan Cinta Aries

Editor: Hanny Suwindari
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