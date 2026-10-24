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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 20.59 WIB

Ramalan Shio Tikus Besok Minggu 25 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Tikus besok Minggu 25 Oktober 2026 / foto : Magnific/ brgfx - Image

Ramalan Shio Tikus besok Minggu 25 Oktober 2026 / foto : Magnific/ brgfx

JawaPos.com – Ramalan Shio Tikus untuk besok, Minggu, 25 Oktober 2026, menyoroti empat sisi kehidupan yang perlu diperhatikan.

Dalam prediksi ini, zodiak cina ini diminta menata keuangan, kesehatan, karier, dan percintaan dengan lebih jernih.

Hari esok, energi pemilik zodiak cina ini tergolong stabil dan siap dimanfaatkan. Prediksi ini juga mengingatkan agar kamu tidak terburu-buru menerima setiap tawaran yang datang.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Sabtu (24/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus besok Minggu 25 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Keputusan soal uang terasa jernih pada hari itu, sehingga kamu bisa menimbang segalanya dengan sangat tenang.

Tingkat keberuntungan sebesar 71 persen mendukungmu untuk menyusun rencana keuangan yang matang dan hati-hati sepanjang hari.

Pegang prinsip angka satu, yaitu memusatkan perhatian pada satu target investasi atau tabungan utama saja dulu.

Hindari membagi dana ke banyak pembelian kecil karena uangmu bisa tersebar terlalu tipis dan sulit terkendali.

Warna emas sebagai warna keberuntunganmu mengundang optimisme, tetapi selalu imbangi dengan anggaran yang tetap sangat realistis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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