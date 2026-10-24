Ramalan Zodiak Taurus 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)
JawaPos.com – Masalah keuangan mungkin membuat zodiak taurus merasa lebih tegang dari yang seharusnya. Dana yang terbatas membuat taurus harus menunda pembelian yang ingin dilakukan.
Cobalah untuk menyelesaikannya, karena ini adalah hari yang tepat untuk mencapai kompromi dalam hampir semua situasi sensitif. Taurus seharusnya berada di tempat yang tepat untuk melihat kedua sisi dari setiap masalah.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 24 Oktober 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus harus membalas kasih sayang pasangan, karena dia akan senang menerima cinta darimu. Terkait karir, jalin beberapa kontak baru untuk membantumu berkembang.
Sementara itu, hematlah energi serta salurkan ke arah yang positif untuk menikmati kesehatan yang baik. Terkait keuangan, tunggu sedikit lebih lama sebelum taurus mengambil keputusan jika ingin berinvestasi di bidang properti.
Cinta Taurus
Pasangan benar-benar tergila-gila pada taurus, dan ini adalah hari yang baik untuk menghabiskan waktu berdua. Dia menatap dengan penuh kasih sayang sepanjang hari, dan taurus menyukai perhatian ini. Balaslah kasih sayangnya, karena pasangan akan senang menerima cinta dari taurus.
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Jawa Pos
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