Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 6 November 2026 | 00.22 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Kamis, 5 November 2026: Jaga Pola Makan dan Tubuh

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) link: - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) link:

JawaPos.com - Kesehatan Taurus hari ini perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama ketika aktivitas yang padat mulai memengaruhi kebiasaan makan dan waktu istirahat.

Rutinitas yang menyita banyak tenaga terkadang membuat Taurus kurang memperhatikan kebutuhan tubuh, seperti melewatkan jadwal makan atau memilih makanan secara sembarangan.

Padahal, kebiasaan sederhana tersebut dapat berpengaruh terhadap stamina dan kenyamanan saat menjalani berbagai kegiatan.

Karena itu, menjaga keseimbangan antara asupan makanan, aktivitas fisik, dan istirahat menjadi hal penting yang sebaiknya tidak diabaikan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Kamis, 5 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Taurus disarankan lebih selektif dalam menentukan makanan yang dikonsumsi sepanjang hari.

Hindari terlalu sering menyantap hidangan berminyak, terlalu pedas, atau makanan yang kurang mendukung kebutuhan nutrisi tubuh.

Sebagai gantinya, pilih menu yang lebih ringan dan bergizi agar tubuh tetap memperoleh asupan yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Kamis, 5 November 2026: Jaga Stamina di Tengah Kesibukan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Kamis, 5 November 2026: Jaga Stamina di Tengah Kesibukan

Jumat, 6 November 2026 | 01.25 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Kamis, 5 November 2026: Perbanyak Gerak dan Aktivitas Luar - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Kamis, 5 November 2026: Perbanyak Gerak dan Aktivitas Luar

Jumat, 6 November 2026 | 01.20 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Kamis, 5 November 2026: Jaga Keseimbangan Aktivitas Harian - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Kamis, 5 November 2026: Jaga Keseimbangan Aktivitas Harian

Jumat, 6 November 2026 | 00.42 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

5

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

6

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

7

Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan

8

Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan

9

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

10

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore