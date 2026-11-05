Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 5 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik)
JawaPos.com - Zodiak aries akan mendapatkan tawaran, minat, mitra, atau investor hari ini. Aries juga bisa mendapatkan imbalan tak terduga untuk usaha yang telah dilakukan sebelumnya.
Hari ini adalah hari yang sangat baik untuk mengerahkan usaha ekstra di tempat kerja dan menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda. Bersikaplah tegas untuk mencapai tujuan. Jangan terlalu stres dan membiarkan hal itu memengaruhi kesehatan. Jika mampu berkonsentrasi, semuanya akan berjalan sesuai rencana.
Zodiak taurus mungkin merasa frustrasi dan kesal hari ini. Alasan frustrasi dan ketidakpuasan ini mungkin karena setelah berusaha sebaik mungkin, segala sesuatunya mungkin tidak berjalan seperti yang taurus harapkan.
Semakin memikirkannya, semakin taurus akan merasa kesal. Jadi, tinggalkan apa yang telah terjadi. Memikirkannya tidak akan memberi manfaat apa pun selain hanya menambah penderitaan. Sebaliknya, sibukkan pikiran dengan hal-hal yang disukai.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Kamis, 5 November 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries akan menemukan pasangan yang tepat dari seseorang yang paling tidak terduga. Terkait karir, tahan diri dan tetaplah fokus pada prospek jangka panjang posisi saat ini saat terjadi perubahan di tempat kerja.
Sementara itu, jaga kesehatan diri sendiri dengan berolahraga dan menjadikannya sebagai rutinitas. Terkait keuangan, usaha yang berhubungan dengan pihak luar negeri diindikasikan akan berhasil jika dijalankan
Cinta Aries
Jika ingin menikah, maka hari ini akan menjadi hari yang baik bagi aries. Setelah kehilangan harapan akan cinta, aries akan menemukan pasangan dari seseorang yang paling tidak terduga. Bisa jadi, seorang teman tiba-tiba mulai mengajukan tawaran kencan kepada aries.
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Jawa Pos
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