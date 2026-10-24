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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 13.42 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Ketidakpuasan zodiak virgo terhadap kondisi kerja tertentu mungkin akan memuncak hari ini. Diskusi dengan rekan kerja mungkin diperlukan untuk meredakan situasi yang berpotensi meledak. Komunikasi yang jelas dan jujur ​​diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman. 

Cobalah untuk tetap objektif dan jangan biarkan emosi mengendalikan diri. Segala sesuatunya akan berjalan dengan memuaskan. Situasi ini bersifat sementara, dan kecil kemungkinannya untuk memiliki dampak negatif yang berkepanjangan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo harus bangkit dari keterpurukan mental, karena kesempatan untuk menemukan cinta masih belum hilang. Mengenai karir, ambil langkah pertama untuk mendirikan perusahaan atau organisasi baru yang selama ini dicita-citakan.

Sementara itu, tenangkan perasaan negatif dan akuilah jika merasa tegang agar virgo untuk merasa bersemangat kembali. Terkait keuangan, waspadalah karena sengketa properti yang melibatkan hukum kemungkinan besar akan terjadi.

Cinta Virgo

Virgo hampir menyerah pada cinta. Hari ini adalah hari untuk bangkit dari keterpurukan mental, karena kesempatan belum hilang. Pergilah keluar malam ini bersama teman-teman, karena virgo mungkin akan pulang dengan jauh lebih antusias daripada saat pergi.

Editor: Novia Tri Astuti
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