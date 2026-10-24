Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Magnific)
JawaPos.com - Konflik lama yang mungkin menjadi penyebab kecemasan zodiak leo, akan terselesaikan hari ini. Semuanya akan terselesaikan berkat keberuntungan bintang-bintang saat ini.
Leo akhirnya bisa kembali ke rutinitas mulai hari ini. Hal ini berarti bisa menjadi waktu yang tepat untuk berlibur bersama keluarga, guna mendapatkan waktu istirahat yang sangat dibutuhkan.
Masalah zodiak virgo di masa lalu mulai terselesaikan dengan baik hari ini. Selain itu, romansa tampaknya akan menghampiri virgo.
Hari ini adalah kesempatan bagus bagi para lajang untuk keluar dan lebih banyak bersosialisasi. Cinta tampaknya ada di udara dan virgo akan mendapatkannya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Sabtu, 24 Oktober 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo mungkin ragu untuk mengembangkan hubungan romantis dengan seseorang. Terkait karir, pertimbangkan semua pro dan kontra sebelum memutuskan berganti pekerjaan.
Sementara itu, jangan mudah marah jika tidak ingin tekanan darahmu melonjak. Terkait keuangan, jangan khawatir saat menghadapi penurunan dalam setiap transaksi properti yang sedang dibahas saat ini.
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Jawa Pos
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