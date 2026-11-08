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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 8 November 2026 | 14.30 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 8 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini akan menjadi salah satu hari dimana zodiak Pisces akan sangat produktif dan membuat kemajuan signifikan dalam pekerjaan. 

Cobalah memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan hubungan dengan orang lain yang berada di posisi kekuasaan. Bersiaplah untuk menerima banyak pujian atas pekerjaan yang telah Pisces lakukan dengan baik hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Minggu, 8 November 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak Pisces merasa lega karena akhirnya menemukan seseorang yang tepat. Terkait karir, berkonsultasilah dengan seorang profesional untuk membuat kemajuan dalam karir.

Sementara itu, sudah saatnya Pisces memberikan perhatian serius pada masalah berat badan dan segera mengatasinya. Terkait keuangan, jangan takut mengambil risiko karena spekulasi keuangan yang dilakukan saat ini akan membuahkan hasil.

Cinta Pisces

Hari ini, Pisces dapat menikmati perkembangan dalam urusan percintaan. Akhirnya, Pisces mungkin menemukan seseorang yang tepat. Jika berada di lokasi yang berbeda, bersabarlah dalam mengejarnya. Dia akan menjadi milik Pisces pada waktunya.

Editor: Candra Mega Sari
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