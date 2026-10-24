Ramalan Zodiak Gemini 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, kecerdasan zodiak gemini sedang tinggi. Sejumlah ide baru dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan membuat gemini ingin menghabiskan waktu untuk melakukan riset. Namun, tugas-tugas yang ada masih perlu ditangani.

Hal ini mungkin membuat frustrasi, karena menjauhkan gemini dari keinginan untuk melakukan pencarian. Jika mampu menyelesaikan hal-hal mendasar dengan cepat, gemini dapat kembali tanpa menimbulkan rasa bersalah yang berlebihan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Jadilah diri sendiri agar zodiak gemini semakin mudah menarik perhatian orang lain. Terkait karir, bagikan kartu nama karena kontak yang gemini buat akan membawa manfaat dalam banyak hal.

Sementara itu, singkirkan emosi negatif dengan mendorong sikap welas asih serta fleksibel di dalam diri. Terkait keuangan, cobalah mengeksplorasi berbagai pilihan yang tersedia di pasar properti sebelum gemini memutuskan untuk membelinya.

Cinta Gemini