Ramalan Zodiak Libra 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini akan menjadi hari penting bagi zodiak Libra. Libra akan mampu mengungkapkan isi pikiran. Ketenangan dan keteguhan akan berperan penting dalam mengambil keputusan besar di bidang profesional maupun pribadi.



Fase yang Libra masuki akan mengeluarkan sisi yang lebih kuat dari diri sendiri, sehingga Libra akan mampu menghadapi berbagai situasi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Sabtu, 24 Oktober 2026.



Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra harus percaya diri untuk mengungkapkan isi hati pada seseorang yang disukai. Terkait karir, cobalah menentukan detail bisnis jika berpikir untuk membuka bisnis baru.



Sementara itu, waspadai kecemasan yang akan mengurangi produktivitas di bidang lain dalam hidup. Terkait keuangan, berhati-hatilah dengan semua harta benda yang Libra miliki, karena akan ada risiko besar yang mungkin terjadi.



Cinta Libra

Peluang asmara cukup menjanjikan. Meskipun merasa malu untuk mengungkapkan perasaan kepada seseorang yang dikagumi, Libra memiliki kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk mengungkapkan isi hati pada hari ini. Namun, jangan memaksakan diri terlalu keras san berharap perasaanmu akan langsung berbalas.