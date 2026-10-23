Ramalan Zodiak Gemini Sabtu, 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)
JawaPos.com - Gemini (21 Mei–21 Juni) disarankan untuk meluangkan waktu bagi keluarga, terutama anggota keluarga yang lebih tua.
Menelepon atau sekadar menanyakan kabar mereka dapat menjadi cara sederhana untuk menjaga kedekatan.
Di sisi lain, Gemini mungkin kembali memikirkan rasa tidak percaya diri yang berkaitan dengan penampilan. Cobalah untuk lebih menghargai diri sendiri dan tidak terlalu fokus pada kekurangan yang dirasakan.
Dalam urusan asmara, hubungan dengan pasangan mungkin terasa kurang romantis dibandingkan biasanya.
Kesibukan sehari-hari berpotensi membuat komunikasi menjadi terbatas sehingga penting untuk menyediakan waktu berbicara secara terbuka.
Pengaruh Bulan di Pisces dalam astrologi juga dikaitkan dengan kemungkinan datangnya kelegaan finansial, misalnya melalui pembayaran yang sempat tertunda.
Sementara itu, kehidupan profesional Gemini berpotensi diwarnai munculnya gagasan baru. Kepercayaan diri yang meningkat dapat membantu Anda mulai merealisasikan ide kreatif yang selama ini hanya tersimpan dalam pikiran.
Jangan terlalu lama terjebak dalam keraguan. Pertimbangkan langkah awal yang realistis agar gagasan tersebut dapat berkembang menjadi peluang yang bermanfaat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022