Ramalan Zodiak Gemini Sabtu, 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Gemini (21 Mei–21 Juni) disarankan untuk meluangkan waktu bagi keluarga, terutama anggota keluarga yang lebih tua.

Menelepon atau sekadar menanyakan kabar mereka dapat menjadi cara sederhana untuk menjaga kedekatan.

Di sisi lain, Gemini mungkin kembali memikirkan rasa tidak percaya diri yang berkaitan dengan penampilan. Cobalah untuk lebih menghargai diri sendiri dan tidak terlalu fokus pada kekurangan yang dirasakan.

Dalam urusan asmara, hubungan dengan pasangan mungkin terasa kurang romantis dibandingkan biasanya.

Kesibukan sehari-hari berpotensi membuat komunikasi menjadi terbatas sehingga penting untuk menyediakan waktu berbicara secara terbuka.

Pengaruh Bulan di Pisces dalam astrologi juga dikaitkan dengan kemungkinan datangnya kelegaan finansial, misalnya melalui pembayaran yang sempat tertunda.

Sementara itu, kehidupan profesional Gemini berpotensi diwarnai munculnya gagasan baru. Kepercayaan diri yang meningkat dapat membantu Anda mulai merealisasikan ide kreatif yang selama ini hanya tersimpan dalam pikiran.