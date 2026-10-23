Jalan Menuju Kesuksesan Makin Mulus, 7 Shio Ini Diramal Dibanjiri Peluang Emas

seseorang yang mencapai kekayaan dan karier dengan mulus./Freepik/syda_productions
JawaPos.com – Setiap orang tentu berharap perjalanan hidupnya berjalan lancar, mulai dari urusan pekerjaan hingga kondisi finansial. Setelah menghadapi berbagai tantangan, kesempatan untuk memperbaiki keadaan dan meraih pencapaian yang lebih baik menjadi sesuatu yang dinantikan.
Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, pergantian periode kerap dikaitkan dengan perubahan peruntungan bagi kedua belas shio. Ada yang dipercaya memasuki masa penuh tantangan, sementara sebagian lainnya diramalkan memperoleh kesempatan lebih besar untuk mengembangkan karier dan meningkatkan penghasilan.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memperoleh pengaruh keberuntungan dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan keuangan. Mereka digambarkan berpeluang menghadapi lebih sedikit hambatan serta menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasan tujuh shio yang diramalkan memiliki peluang kemajuan menurut astrologi Tiongkok.
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Shio Naga kerap dikaitkan dengan keberanian, kewibawaan, dan kemampuan memimpin. Karakter tersebut membuat pemilik shio ini digambarkan memiliki potensi untuk mengambil peran penting dalam lingkungan pekerjaan maupun dunia usaha.
Dalam ramalan yang beredar, Naga disebut memasuki periode yang menjanjikan setelah melewati berbagai tantangan. Kepercayaan dari rekan kerja dan kemampuan membangun hubungan profesional dipercaya dapat membuka kesempatan baru.
Dari sisi finansial, peluang tersebut digambarkan bisa muncul melalui pengembangan bisnis, kerja sama, atau hasil dari usaha yang telah dijalankan sebelumnya. Bagi mereka yang bekerja sebagai karyawan, kesempatan memperoleh tanggung jawab lebih besar juga menjadi salah satu gambaran peruntungan yang diramalkan.
Meski demikian, kesempatan yang menjanjikan tetap perlu diimbangi perencanaan. Mengelola pendapatan secara bijak dan menyiapkan tujuan keuangan jangka panjang dapat membantu menjaga kestabilan ketika penghasilan meningkat.
Pemilik shio Kerbau dikenal dalam astrologi Tiongkok sebagai sosok yang sabar, tekun, dan konsisten dalam menjalankan tanggung jawab. Mereka digambarkan lebih mengutamakan proses daripada hasil instan.
Menurut ramalan tersebut, Kerbau berpeluang merasakan perkembangan positif setelah melalui masa yang cukup menantang. Pekerjaan yang sebelumnya berjalan lambat dipercaya dapat kembali menunjukkan kemajuan, sementara hubungan dengan rekan kerja berpotensi menjadi lebih baik.
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Jawa Pos
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