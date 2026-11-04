7 Alasan Mengapa Sebagian Orang Perlu Meyakini Bahwa Kesuksesan Itu Tidak Bermoral Menurut Psikologi

seseorang yang sukses karena keras kepada orang lain / foto: Magnific/nampix

JawaPos.com - Mengapa sebagian orang justru merasa bahwa kesuksesan adalah sesuatu yang buruk? Mengapa mereka terkadang memandang orang kaya, berprestasi, memiliki jabatan tinggi, atau mendapatkan pengakuan sebagai sosok yang tidak bermoral? Dalam psikologi, keyakinan semacam ini bisa berkaitan dengan pengalaman masa lalu, rasa takut terhadap penilaian sosial, mekanisme pertahanan diri, hingga konflik antara harga diri dan ambisi.

Dalam kehidupan modern, kesuksesan sering kali diperlakukan sebagai tujuan utama. Seseorang yang memiliki banyak uang dianggap berhasil, orang yang memiliki jabatan tinggi dipandang hebat, sementara mereka yang memperoleh pengakuan publik sering kali mendapatkan penghormatan lebih besar.



Namun, tidak semua orang memandang kesuksesan dengan cara yang sama.



Ada sebagian orang yang justru menganggap kesuksesan sebagai sesuatu yang mencurigakan. Mereka merasa bahwa orang yang terlalu ambisius pasti memiliki kepentingan tersembunyi. Mereka percaya bahwa untuk mencapai puncak kehidupan, seseorang harus mengorbankan kejujuran, menghalalkan segala cara, atau bahkan kehilangan sisi kemanusiaannya.



Menariknya, keyakinan bahwa kesuksesan itu tidak bermoral tidak selalu muncul karena seseorang benar-benar membenci keberhasilan. Dalam beberapa situasi, keyakinan tersebut dapat menjadi cara psikologis untuk melindungi diri dari rasa kecewa, kecemasan, perasaan tidak mampu, atau pengalaman buruk yang pernah dialami.



Tentu saja, tidak semua orang yang mengkritik kesuksesan sedang mengalami masalah psikologis. Kritik terhadap kesenjangan sosial, eksploitasi, dan ambisi yang tidak sehat juga dapat didasarkan pada pertimbangan moral yang rasional.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (4/11), ada tujuh alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa sebagian orang merasa perlu meyakini bahwa kesuksesan adalah sesuatu yang tidak bermoral.



1. Menganggap Kesuksesan sebagai Ancaman terhadap Harga Diri



Salah satu alasan seseorang menganggap kesuksesan tidak bermoral adalah karena keberhasilan orang lain dapat mengancam cara mereka memandang dirinya sendiri.



Dalam psikologi, harga diri atau self-esteem merupakan penilaian seseorang terhadap nilai dan kemampuan dirinya.



Ketika seseorang memiliki harga diri yang rapuh, melihat orang lain berhasil bisa memunculkan perasaan tidak nyaman. Mereka mungkin mulai membandingkan pencapaian, kondisi ekonomi, status sosial, atau kualitas kehidupan mereka dengan orang lain.



Perbandingan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan yang menyakitkan.



Mengapa orang lain bisa mencapai sesuatu yang tidak bisa saya capai? Mengapa kehidupan mereka terlihat lebih baik? Apakah saya kurang pintar, kurang bekerja keras, atau kurang beruntung?



Bagi sebagian orang, pertanyaan seperti ini dapat memicu rasa rendah diri.



Untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut, pikiran seseorang terkadang berusaha mengubah penilaian terhadap objek yang menimbulkan ancaman. Alih-alih mengakui bahwa orang lain memiliki pencapaian yang lebih tinggi, mereka mulai meyakini bahwa pencapaian tersebut sebenarnya tidak layak dihormati.



Mereka mungkin berpikir bahwa orang sukses pasti sombong, egois, manipulatif, atau tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain.



Dengan cara ini, kesuksesan tidak lagi terlihat sebagai sesuatu yang mengagumkan, melainkan sebagai sesuatu yang patut dicurigai.



Fenomena tersebut dapat berkaitan dengan mekanisme pertahanan psikologis, khususnya rasionalisasi. Seseorang menciptakan penjelasan yang terasa masuk akal untuk mengurangi konflik emosional dalam dirinya.



Misalnya, seseorang yang merasa tertinggal dalam karier mungkin berkata bahwa orang yang mengejar jabatan tinggi sebenarnya tidak memiliki kehidupan yang bahagia.



Pernyataan tersebut mungkin mengandung sebagian kebenaran. Akan tetapi, jika keyakinan itu digunakan untuk terus-menerus merendahkan keberhasilan orang lain, bisa jadi ada persoalan harga diri yang belum terselesaikan.



Pada akhirnya, menganggap kesuksesan tidak bermoral dapat menjadi cara untuk mempertahankan perasaan bahwa dirinya tetap berharga meskipun belum mencapai sesuatu yang diinginkan.



2. Menghindari Rasa Iri dengan Mengubah Kesuksesan Menjadi Sesuatu yang Buruk



Rasa iri merupakan emosi manusia yang sangat umum. Emosi ini muncul ketika seseorang menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain, terutama ketika mereka merasa berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.



Dalam psikologi sosial, perbandingan sosial atau social comparison menjelaskan bagaimana manusia mengevaluasi dirinya dengan membandingkan keadaan pribadi dengan orang lain.



Ketika seseorang melihat temannya mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi, membeli rumah, membangun bisnis, atau memperoleh penghargaan, ia mungkin merasakan kebahagiaan sekaligus kecemburuan.



Kedua emosi tersebut bisa muncul secara bersamaan.



Masalahnya, tidak semua orang mampu menerima rasa iri dengan jujur. Mengakui bahwa dirinya iri terkadang terasa memalukan karena bertentangan dengan citra diri yang ingin dipertahankan.



Akibatnya, sebagian orang mengubah rasa iri menjadi penilaian moral.



Mereka mulai mengatakan bahwa orang kaya pasti serakah, orang sukses pasti haus kekuasaan, dan orang yang mengejar pencapaian besar pasti terlalu mencintai dirinya sendiri.



Dengan demikian, sesuatu yang awalnya membuat mereka merasa tertinggal berubah menjadi sesuatu yang dianggap tidak pantas untuk dikejar.



Secara psikologis, mekanisme ini dapat berkaitan dengan rasionalisasi dan penilaian defensif. Seseorang mengubah cara memandang sesuatu agar emosi negatif yang dirasakan menjadi lebih mudah ditoleransi.



Contohnya, seseorang mungkin merasa kecewa karena teman seangkatannya berhasil menjadi pengusaha, sementara dirinya masih bekerja dengan penghasilan terbatas.



Daripada mengakui rasa kecewa dan mengevaluasi kehidupannya, ia justru menyimpulkan bahwa menjadi pengusaha adalah pekerjaan yang penuh keserakahan.



Keyakinan tersebut memberikan kenyamanan sementara karena membuatnya tidak perlu menghadapi perasaan tertinggal.



Namun, ada konsekuensi jangka panjang.



Ketika seseorang terus-menerus memandang kesuksesan sebagai sesuatu yang buruk, ia mungkin kehilangan motivasi untuk mengembangkan dirinya sendiri. Ia tidak lagi melihat keberhasilan sebagai kemungkinan yang dapat dicapai, melainkan sebagai sesuatu yang harus dijauhi.



Padahal, rasa iri sebenarnya bisa menjadi sumber informasi tentang keinginan pribadi. Dengan mengenali apa yang membuatnya iri, seseorang dapat memahami kebutuhan, harapan, dan tujuan hidupnya sendiri.



3. Melindungi Diri dari Ketakutan akan Kegagalan



Tidak semua orang yang mengkritik kesuksesan benar-benar tidak menginginkan keberhasilan. Sebagian justru memiliki keinginan besar untuk berhasil, tetapi takut menghadapi kemungkinan gagal.



Ketakutan terhadap kegagalan dapat membuat seseorang membangun keyakinan bahwa kesuksesan bukan sesuatu yang penting atau bahkan bukan sesuatu yang bermoral.



Dalam psikologi, terdapat konsep self-handicapping, yaitu perilaku atau strategi ketika seseorang menciptakan hambatan atau alasan yang dapat melindungi harga dirinya apabila mengalami kegagalan.



Salah satu bentuknya adalah merendahkan tujuan yang sebenarnya ingin dicapai.



Misalnya, seseorang memiliki impian untuk membangun bisnis besar. Namun, ia takut tidak mampu menjalankannya, takut kehilangan uang, atau takut mendapatkan penilaian negatif dari lingkungan.



Untuk mengurangi kecemasan tersebut, ia mulai mengatakan bahwa orang yang mengejar kekayaan sebenarnya tidak bahagia.



Ia mungkin juga berkata bahwa kehidupan sederhana jauh lebih bermoral daripada kehidupan orang-orang yang mengejar kesuksesan.



Memang benar bahwa kesederhanaan dapat menjadi pilihan hidup yang bermakna. Tidak semua orang harus menjadi kaya atau terkenal untuk merasa bahagia.



Namun, persoalannya berbeda ketika seseorang menggunakan nilai kesederhanaan untuk menyembunyikan ketakutan terhadap kegagalan.



Dengan menganggap kesuksesan sebagai sesuatu yang buruk, ia tidak perlu mengambil risiko untuk mencapainya.



Jika tidak berhasil, ia tidak merasa gagal karena sejak awal sudah meyakini bahwa tujuan tersebut tidak layak diperjuangkan.



Jika orang lain berhasil, ia juga memiliki alasan untuk tidak merasa tertinggal karena menganggap keberhasilan itu tidak memiliki nilai moral.



Inilah salah satu cara keyakinan negatif dapat memberikan perlindungan psikologis.



Sayangnya, perlindungan tersebut bisa berubah menjadi penjara mental. Seseorang mungkin menghabiskan bertahun-tahun untuk meyakinkan dirinya bahwa ia tidak menginginkan sesuatu yang sebenarnya sangat ia dambakan.



4. Memiliki Pengalaman Buruk dengan Orang-Orang yang Berkuasa



Pengalaman masa lalu dapat membentuk cara seseorang memahami dunia.



Seseorang yang pernah diperlakukan tidak adil oleh atasan, dieksploitasi oleh pengusaha, atau disakiti oleh orang kaya mungkin mengembangkan pandangan negatif terhadap kesuksesan.



Pengalaman tersebut dapat meninggalkan kesan emosional yang kuat.



Misalnya, seseorang pernah bekerja di perusahaan yang pemimpinnya sangat kaya. Namun, pemimpin tersebut sering merendahkan karyawan, mengabaikan kesejahteraan pekerja, dan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.



Bagi orang yang mengalami situasi tersebut, kekayaan dan jabatan mungkin tidak lagi terlihat sebagai simbol keberhasilan.



Sebaliknya, keduanya justru diasosiasikan dengan ketidakadilan, keserakahan, dan penyalahgunaan kekuasaan.



Dalam psikologi, pengalaman emosional dapat memengaruhi proses pembentukan keyakinan melalui pembelajaran asosiatif.



Ketika seseorang berulang kali mengalami pengalaman negatif dalam situasi tertentu, ia bisa mengembangkan asosiasi negatif terhadap situasi yang dianggap serupa.



Akibatnya, pengalaman buruk dengan satu orang sukses dapat berkembang menjadi generalisasi bahwa semua orang sukses memiliki sifat yang sama.



Padahal, kesimpulan tersebut belum tentu benar.



Ada orang yang berhasil dengan cara mengeksploitasi orang lain. Namun, ada pula orang yang mencapai keberhasilan melalui kerja keras, kreativitas, integritas, dan kontribusi sosial.



Penting untuk membedakan antara mengkritik perilaku tidak bermoral dengan menganggap seluruh bentuk kesuksesan sebagai sesuatu yang tidak bermoral.



Kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan merupakan hal yang sehat. Akan tetapi, generalisasi berlebihan dapat membuat seseorang kesulitan melihat realitas secara objektif.



5. Merasa Bahwa Menjadi Orang Baik Berarti Tidak Boleh Terlalu Ambisius



Sebagian orang tumbuh dengan pemahaman bahwa menjadi manusia yang baik berarti harus selalu mengalah, tidak menonjolkan diri, tidak mengejar kekayaan, dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi.



Nilai-nilai seperti kesederhanaan, kerendahan hati, dan kepedulian terhadap sesama memang penting.



Namun, persoalan muncul ketika nilai tersebut ditafsirkan secara ekstrem.



Seseorang mungkin mulai percaya bahwa menginginkan kehidupan yang lebih baik adalah tindakan egois. Ia merasa bersalah ketika ingin memperoleh penghasilan lebih tinggi, mendapatkan posisi kepemimpinan, atau memiliki pengaruh yang lebih besar.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan konflik nilai dan identitas diri.



Seseorang memiliki gambaran ideal mengenai dirinya sebagai manusia yang baik. Akan tetapi, ia juga memiliki keinginan untuk berkembang dan mencapai sesuatu yang lebih besar.



Ketika kedua hal tersebut dianggap bertentangan, muncullah konflik internal.



Ia merasa harus memilih antara menjadi orang baik atau menjadi orang sukses.



Padahal, keduanya tidak selalu bertentangan.



Seseorang bisa menjadi pengusaha yang jujur, pemimpin yang bertanggung jawab, pekerja yang berprestasi, sekaligus manusia yang peduli terhadap lingkungan sosialnya.



Masalahnya bukan terletak pada ambisi itu sendiri, melainkan pada bagaimana ambisi tersebut dijalankan.



Ambisi yang sehat dapat mendorong seseorang untuk mengembangkan kemampuan, menciptakan peluang kerja, membantu keluarga, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.



Sebaliknya, ambisi yang tidak terkendali dapat membuat seseorang mengorbankan kejujuran dan kepentingan orang lain.



Karena itu, menyamakan semua bentuk ambisi dengan perilaku tidak bermoral merupakan penyederhanaan yang kurang tepat.



Orang yang benar-benar memiliki prinsip moral tidak harus menghindari kesuksesan. Mereka hanya perlu memastikan bahwa cara mencapai keberhasilan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini.



6. Menggunakan Keyakinan Moral untuk Membenarkan Kondisi Hidup Saat Ini



Ada kalanya seseorang merasa kesulitan menerima kondisi kehidupannya sendiri.



Ia mungkin tidak memiliki pekerjaan yang diinginkan, belum mencapai kestabilan finansial, atau merasa tertinggal dibandingkan teman-temannya.



Dalam keadaan seperti itu, meyakini bahwa kesuksesan bukan sesuatu yang bermoral dapat memberikan rasa nyaman.



Seseorang dapat merasa bahwa dirinya tidak sedang kehilangan sesuatu yang berharga karena apa yang dimiliki orang lain dianggap tidak penting.



Fenomena ini dapat berkaitan dengan disonansi kognitif.



Menurut teori disonansi kognitif yang diperkenalkan Leon Festinger, manusia cenderung mengalami ketidaknyamanan psikologis ketika memiliki dua keyakinan atau pikiran yang saling bertentangan.



Misalnya, seseorang percaya bahwa kehidupan yang baik harus memiliki kestabilan finansial. Namun, pada saat yang sama, ia merasa belum mampu mencapai kondisi tersebut.



Pertentangan ini dapat menimbulkan tekanan emosional.



Salah satu cara untuk menguranginya adalah dengan mengubah penilaian terhadap tujuan yang belum berhasil dicapai.



Ia mulai berpikir bahwa uang tidak penting, jabatan tidak berarti, dan orang yang mengejar kesuksesan hanya sedang mengejar pengakuan sosial.



Dengan mengubah standar penilaiannya, ia dapat merasa lebih nyaman dengan keadaan saat ini.



Strategi tersebut tidak selalu buruk. Kemampuan menerima keadaan merupakan bagian penting dari kesehatan psikologis.



Tidak semua orang harus mengejar standar keberhasilan yang ditentukan masyarakat. Ada orang yang lebih memilih kehidupan sederhana, waktu bersama keluarga, atau kebebasan pribadi daripada kekayaan dan status sosial.



Namun, penerimaan diri berbeda dengan pembenaran defensif.



Penerimaan diri membantu seseorang merasa cukup tanpa harus merendahkan pilihan hidup orang lain. Sebaliknya, pembenaran defensif membuat seseorang merasa harus menganggap tujuan orang lain sebagai sesuatu yang buruk agar dirinya tidak merasa kalah.



Perbedaan ini sangat penting untuk dipahami.



7. Takut Kehilangan Identitas dan Penerimaan dari Lingkungan Sosial



Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan hubungan, penerimaan, dan rasa memiliki.



Sejak kecil, seseorang belajar memahami dirinya melalui keluarga, teman, lingkungan pendidikan, dan masyarakat.



Nilai-nilai yang dianut kelompok sosial dapat memengaruhi cara seseorang menilai sesuatu, termasuk kesuksesan.



Misalnya, seseorang tumbuh di lingkungan yang sangat menjunjung tinggi kesederhanaan dan memandang kekayaan dengan penuh kecurigaan.



Dalam lingkungan tersebut, orang yang terlalu ambisius mungkin dianggap sombong. Mereka yang memiliki banyak uang bisa dicurigai telah berubah menjadi pribadi yang berbeda.



Akibatnya, seseorang yang ingin sukses mungkin mengalami konflik antara keinginan pribadi dan kebutuhan untuk tetap diterima oleh kelompoknya.



Dalam psikologi sosial, hal ini berkaitan dengan konformitas, yaitu kecenderungan seseorang menyesuaikan sikap atau perilakunya dengan norma kelompok.



Seseorang mungkin sebenarnya ingin memiliki karier yang lebih baik, tetapi tidak berani mengungkapkan ambisinya karena takut dianggap materialistis.



Ia bahkan bisa ikut mengkritik orang-orang sukses agar tetap terlihat selaras dengan lingkungan sosialnya.



Dalam kondisi tertentu, keyakinan bahwa kesuksesan tidak bermoral dapat menjadi bagian dari identitas kelompok.



Orang yang memiliki keyakinan tersebut merasa bahwa mereka lebih sederhana, lebih tulus, atau lebih bermoral dibandingkan kelompok yang mengejar kekayaan dan status.



Identitas semacam ini dapat memberikan rasa kebersamaan dan keamanan psikologis.



Namun, jika terlalu kuat, seseorang bisa kehilangan kebebasan untuk menentukan tujuan hidupnya sendiri.



Ia tidak lagi bertanya apakah suatu pencapaian sesuai dengan nilai pribadinya, melainkan hanya bertanya apakah pencapaian tersebut akan membuatnya tetap diterima oleh lingkungan.



Pada akhirnya, kebutuhan untuk diterima dapat membuat seseorang mengorbankan potensi dan keinginannya sendiri.



Mengapa Keyakinan Ini Tidak Selalu Benar?



Setelah memahami tujuh alasan tersebut, penting untuk melihat persoalan ini secara lebih seimbang.



Tidak semua orang yang mengkritik kesuksesan memiliki rasa iri, harga diri rendah, atau ketakutan terhadap kegagalan.



Ada orang yang secara sadar menolak definisi kesuksesan yang hanya didasarkan pada uang, popularitas, dan jabatan.



Mereka mungkin memiliki pandangan bahwa kehidupan yang baik seharusnya lebih mengutamakan hubungan manusia, kesehatan sosial, keadilan, dan kesejahteraan bersama.



Pandangan tersebut bukan sesuatu yang keliru.



Bahkan, kritik terhadap kesuksesan yang dibangun melalui eksploitasi, korupsi, manipulasi, dan ketidakadilan merupakan bagian penting dari kesadaran moral masyarakat.



Persoalannya adalah ketika seseorang mulai menganggap bahwa semua keberhasilan pasti berasal dari tindakan tidak bermoral.



Kesuksesan tidak otomatis menjadikan seseorang baik. Namun, kesuksesan juga tidak otomatis menjadikan seseorang buruk.



Yang perlu dinilai adalah proses, perilaku, dampak, dan nilai yang digunakan seseorang ketika mencapai keberhasilannya.



Seseorang yang menjadi kaya melalui penipuan tentu berbeda dengan seseorang yang menjadi kaya melalui usaha yang jujur dan memberikan manfaat bagi banyak orang.



Begitu pula seseorang yang memiliki jabatan tinggi melalui manipulasi berbeda dengan pemimpin yang memperoleh kepercayaan karena kompetensi dan integritasnya.



Karena itu, penilaian moral seharusnya tidak hanya didasarkan pada hasil akhir, tetapi juga pada cara seseorang mencapai hasil tersebut.



Kesimpulan



Keyakinan bahwa kesuksesan itu tidak bermoral dapat memiliki berbagai akar psikologis. Mulai dari harga diri yang rapuh, rasa iri, ketakutan terhadap kegagalan, pengalaman buruk, konflik nilai, disonansi kognitif, hingga kebutuhan untuk diterima oleh lingkungan sosial.



Dalam beberapa situasi, keyakinan tersebut bisa menjadi mekanisme perlindungan diri yang membantu seseorang mengurangi tekanan emosional.



Namun, apabila terus dipertahankan tanpa refleksi, keyakinan tersebut dapat membatasi perkembangan pribadi dan membuat seseorang sulit menghargai keberhasilan orang lain.



Hal terpenting yang perlu dipahami adalah bahwa kesuksesan dan moralitas bukanlah dua hal yang harus saling bertentangan.



Seseorang tidak harus menjadi miskin untuk dianggap baik. Seseorang juga tidak harus mengorbankan integritas untuk menjadi sukses.



Kekayaan tidak selalu berarti keserakahan. Ambisi tidak selalu berarti egoisme. Jabatan tidak selalu berarti penyalahgunaan kekuasaan.



Pada akhirnya, mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah kesuksesan itu bermoral atau tidak, melainkan bagaimana seseorang mencapai kesuksesan tersebut dan apa yang ia lakukan setelah berhasil mendapatkannya.



