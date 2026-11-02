7 Pola Pikir yang Tanpa Disadari Menghambat Kesuksesan, Keyakinan Berpengaruh Pesat Pada Kemajuan

Ilustrasi belajar/Pexels
JawaPos.com-Perasaan berat akan muncul saat anda sudah berusaha, tetapi tidak pernah memperoleh hasil sesuai harapan.
Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (2/11) pikiran manusia cenderung mengingat pencapaian. Namun, saat melakukannya, seseorang justru sangat fokus pada berbagai kegagalan daripada keberhasilan yang pernah diraih.
Pada akhirnya, di dalam diri anda akan muncul keyakinan bahwa jika terus gagal, maka kemungkinan besar anda tidak akan pernah mencapainya.
Pola pikir itulah yang terdengar masuk akal. Saat kemudian anda melihat rekam jejak kebelakang untuk memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan.
Namun, hal tersebut bukanlah suatu keyakinan, melainkan rasa putus asa yang tidak menggunakan logika.
Rasa sakit akibat kegagalan sebelumnya pasti membuat usaha anda terasa sia-sia. Namun, jangan melupakan keyakinan bahwa setiap usaha selalu memberikan kesempatan dan hasil yang berbeda-beda.
Berikut sejumlah mindset yang perlu anda ubah agar dapat melangkah menuju kesuksesan tanpa terjebak dalam keyakinan yang justru menghambat langkah anda.
Keyakinan akan gagal
Keyakinan ini dapat muncul secara halus, dan tidak selalu berupa kalimat yang jelas, namun terkadang hanya menjadi perasaan tertentu.
Seiring waktu, pemikiran tersebut dapat mempengaruhi pilihan hidup dan membuat anda terus berada di zona yang sudah dikenal, meskipun sebenarnya menginginkan sesuatu yang lebih besar.
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Jawa Pos
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