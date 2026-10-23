8 Weton Paling Beruntung Menurut Primbon Jawa, Ada yang Diramalkan Jadi Wong Sugih

JawaPos.com – Tahun 2026 menjadi salah satu momen yang membuat banyak orang penasaran dengan perjalanan hidup dan kondisi keuangan mereka. Berbagai harapan mulai disusun, mulai dari memperoleh pekerjaan yang lebih baik, mengembangkan usaha, hingga meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap digunakan untuk menafsirkan karakter, peruntungan, dan perjalanan hidup seseorang. Perhitungan ini menggabungkan hari kelahiran dengan pasaran Jawa, yang kemudian ditafsirkan melalui ajaran Primbon Jawa.

Dilansir dari laman Bara Raja Cirebon, terdapat delapan weton yang diramalkan memiliki peluang keberuntungan dan perkembangan rezeki pada 2026. Dalam penafsiran tersebut, sejumlah weton dikaitkan dengan ketekunan, kemampuan mengembangkan usaha, serta kesempatan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut delapan weton yang dipercaya memiliki peruntungan finansial menjanjikan menurut Primbon Jawa.

1. Senin Wage, Dipercaya Memiliki Peluang Menuju Kemakmuran Pemilik weton Senin Wage digambarkan sebagai pribadi yang tabah, sabar, dan mampu bertahan ketika menghadapi kesulitan. Mereka cenderung mengutamakan ketekunan dalam menjalani pekerjaan dan tidak mudah menyerah saat hasil yang diharapkan belum terlihat.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, weton ini dikaitkan dengan naungan Tunggak Semi Sangerwaringin yang melambangkan keteguhan serta keberkahan.

Memasuki 2026, Senin Wage diramalkan berpeluang mengalami perkembangan dalam bidang pekerjaan maupun usaha. Upaya yang selama ini dijalankan dipercaya dapat membuka jalan menuju kondisi keuangan yang lebih baik, terutama jika dibarengi konsistensi dan kemampuan memanfaatkan kesempatan.

2. Kamis Wage, Simbol Ketangguhan dalam Menghadapi Tantangan Kamis Wage dikenal dalam penafsiran weton sebagai sosok yang memiliki daya juang tinggi. Mereka digambarkan tidak mudah kehilangan semangat ketika menghadapi hambatan dan berusaha mencari jalan keluar dari persoalan yang muncul.

Weton ini dikaitkan dengan Bumi Kapetak, sebuah istilah dalam tradisi Primbon Jawa yang melambangkan ketangguhan dan kemampuan bertahan dalam situasi sulit.