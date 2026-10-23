Aliran Rezeki Makin Lancar, 5 Shio Ini Diramal Punya Peluang Mengubah Nasib secara Drastis

JawaPos.com – Perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada masa ketika seseorang harus menghadapi berbagai kesulitan finansial, tetapi ada pula kesempatan baru yang membuka jalan menuju kehidupan lebih sejahtera.

Dalam astrologi Tiongkok, peruntungan setiap shio dipercaya mengalami perubahan mengikuti siklus waktu dan energi yang dikaitkan dengan kehidupan manusia. Sejumlah shio bahkan diramalkan memasuki periode yang menjanjikan peluang finansial, perkembangan usaha, hingga kemajuan dalam pekerjaan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang diprediksi mengalami perubahan peruntungan cukup besar menjelang akhir tahun. Dalam ramalan tersebut, perubahan bisa digambarkan melalui terbukanya kesempatan usaha, meningkatnya pendapatan, atau datangnya peluang yang sebelumnya sulit diperoleh.

Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut lima shio yang dipercaya memiliki prospek keberuntungan finansial menurut astrologi Tiongkok.

1. Shio Naga — Peluang Besar untuk Bangkit dan Berkembang Shio Naga kerap diasosiasikan dengan kekuatan, ambisi, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Dalam ramalan kali ini, Naga digambarkan sedang memasuki fase yang membuka peluang untuk kembali bangkit setelah melewati berbagai hambatan.

Kesempatan untuk mengembangkan usaha, memperluas jaringan profesional, hingga mencoba strategi bisnis baru disebut dapat menjadi jalan menuju perubahan finansial. Hal yang sebelumnya berjalan lambat mungkin mulai menunjukkan perkembangan apabila diiringi perencanaan dan usaha yang konsisten.

Meski demikian, keberhasilan tidak hanya bergantung pada keberuntungan. Naga juga diingatkan untuk tetap rendah hati, berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan tidak mudah tergoda oleh janji keuntungan besar.

2. Shio Kerbau — Kerja Keras Berpeluang Membawa Hasil Kerbau dikenal sebagai lambang ketekunan, kesabaran, dan komitmen. Karakter tersebut membuat shio ini sering digambarkan sebagai sosok yang bersedia menjalani proses panjang demi mencapai tujuan.

Dalam ramalan astrologi, periode mendatang disebut berpotensi membawa perkembangan positif bagi Kerbau. Peluang tersebut bisa berupa tanggung jawab pekerjaan yang lebih besar, proyek baru, atau kesempatan menjalin kerja sama yang menguntungkan.