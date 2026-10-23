Ramalan Shio Besok Sabtu 24 Oktober 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Ramalan shio besok Sabtu, 24 Oktober 2026, mengulas peruntungan empat shio dalam astrologi Tionghoa, yaitu Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

Ramalan hari esok mencakup aspek karier, rezeki, keuangan, asmara, hingga hubungan sosial yang dapat menjadi bahan refleksi untuk menjalani aktivitas akhir pekan.

Sabtu menjadi kesempatan bagi sebagian orang untuk mengevaluasi pencapaian selama sepekan, menyelesaikan urusan yang tertunda, serta mempersiapkan rencana baru.

Dalam hal pekerjaan, kedisiplinan dan kemampuan menyesuaikan diri dapat membantu seseorang menghadapi perubahan.

Sementara itu, pengelolaan keuangan yang bijaksana dan komunikasi yang terbuka dapat mendukung keseimbangan dalam kehidupan pribadi.

Keempat shio memiliki karakteristik berbeda dalam tradisi astrologi Tionghoa. Shio Monyet identik dengan kecerdikan, Ayam dengan ketelitian, Anjing dengan kesetiaan, sedangkan Babi kerap dikaitkan dengan ketulusan dan kemurahan hati.

Karakter tersebut dapat menjadi sudut pandang untuk merefleksikan kekuatan diri sekaligus mengenali hal-hal yang perlu diperbaiki.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ulasan ramalan shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi untuk Sabtu, 24 Oktober 2026.

1. Shio Monyet: Kreativitas Membuka Peluang, Jangan Abaikan Urusan Keuangan

Pemilik shio Monyet dapat menjadikan Sabtu, 24 Oktober 2026, sebagai kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, memperluas pergaulan, dan mengevaluasi kondisi keuangan. Dalam astrologi Tionghoa, shio Monyet sering dikaitkan dengan kecerdikan, rasa ingin tahu, dan kemampuan beradaptasi. Karakter tersebut dapat menjadi modal untuk menghadapi perubahan serta menemukan pendekatan baru ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan.

Karier dan pekerjaan

Dalam urusan karier, shio Monyet dapat memanfaatkan akhir pekan untuk meninjau pencapaian selama sepekan. Jika ada pekerjaan yang belum selesai, susun prioritas agar tanggung jawab berikutnya dapat ditangani dengan lebih terarah. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, memperbarui portofolio dan memperluas jaringan profesional dapat menjadi langkah yang produktif.

Kreativitas juga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Cobalah mengevaluasi strategi pemasaran, pelayanan pelanggan, atau cara menawarkan produk agar lebih menarik. Namun, jangan terburu-buru menjalankan semua ide sekaligus. Pilih gagasan yang paling realistis dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.