Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.46 WIB

Ramalan Shio Ular Besok Sabtu 24 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Ular besok Sabtu 24 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific - Image

Ramalan Shio Ular besok Sabtu 24 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Ramalan Shio Ular untuk besok, Sabtu, 24 Oktober 2026, menghadirkan pesan tentang kehati-hatian dan keseimbangan.

Hari esok mengajak pemilik zodiak cina ini lebih teliti dalam menerima sesuatu, baik uang, informasi, maupun perhatian.

Empat bidang kehidupan akan terasa berbeda, yaitu keuangan, kesehatan, karier, dan percintaan.

Angka keberuntungan, warna, serta tingkat energi tertentu turut memengaruhi langkah yang sebaiknya kamu ambil.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Jumat (23/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Ular besok Sabtu 24 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Urusan uang di hari itu menuntut kehati-hatian, terutama saat kamu menerima pemasukan dari berbagai sumber berbeda.

Kumpulkan setiap pembayaran yang masuk, lalu catat dengan jelas dan simpan di tempat yang benar-benar aman.

Peluang keberuntungan finansial hanya berada di angka 31 persen, sehingga belanja terburu-buru bisa merusak keseimbangan keuanganmu.

Angka keberuntungan 6 bisa kamu jadikan daftar periksa berisi enam langkah sederhana yang sangat mudah diikuti.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Panduan Shio Jumat 23 Oktober 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam - Image
Zodiak

Panduan Shio Jumat 23 Oktober 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

Jumat, 23 Oktober 2026 | 12.34 WIB

Ramalan Shio Besok Rabu 21 Oktober 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Rabu 21 Oktober 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

Rabu, 21 Oktober 2026 | 00.36 WIB

Ramalan Shio Besok Sabtu 17 Oktober 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Sabtu 17 Oktober 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00.10 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore