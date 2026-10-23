Ramalan Shio Ular Besok Sabtu 24 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Ular besok Sabtu 24 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific
JawaPos.com – Ramalan Shio Ular untuk besok, Sabtu, 24 Oktober 2026, menghadirkan pesan tentang kehati-hatian dan keseimbangan.
Hari esok mengajak pemilik zodiak cina ini lebih teliti dalam menerima sesuatu, baik uang, informasi, maupun perhatian.
Empat bidang kehidupan akan terasa berbeda, yaitu keuangan, kesehatan, karier, dan percintaan.
Angka keberuntungan, warna, serta tingkat energi tertentu turut memengaruhi langkah yang sebaiknya kamu ambil.
Dilansir dari laman The Astro Scope pada Jumat (23/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Ular besok Sabtu 24 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.
1. Keuangan
Urusan uang di hari itu menuntut kehati-hatian, terutama saat kamu menerima pemasukan dari berbagai sumber berbeda.
Kumpulkan setiap pembayaran yang masuk, lalu catat dengan jelas dan simpan di tempat yang benar-benar aman.
Peluang keberuntungan finansial hanya berada di angka 31 persen, sehingga belanja terburu-buru bisa merusak keseimbangan keuanganmu.
Angka keberuntungan 6 bisa kamu jadikan daftar periksa berisi enam langkah sederhana yang sangat mudah diikuti.
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Jawa Pos
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