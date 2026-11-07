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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 8 November 2026 | 03.21 WIB

Ramalan Shio Ular di Tahun 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Ular. (Magnific/ macrovector) - Image

Ramalan Shio Ular. (Magnific/ macrovector)

JawaPos.com – Memasuki November, ramalan Shio Ular untuk 2026 masih menyisakan dua bulan penting sebelum tahun ini berakhir.

Tahun Kuda Api membawa energi yang cepat dan panas, sehingga kamu perlu lebih berhati-hati dalam bertindak.

Karakter kamu dikenal misterius, tajam dalam berpikir, serta punya naluri kuat yang sering menuntun dengan tepat.

Karena itu, empat bidang utama kehidupan layak dicermati agar sisa tahun ini dapat berjalan lebih seimbang.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Sabtu (7/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Ular di tahun 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Angka 6 dianggap membawa keselarasan dan keseimbangan, sehingga cocok menjadi pegangan kamu mengatur uang bulan ini.

Sisihkan sebagian penghasilan kamu setiap bulan agar tabungan terus bertambah dengan stabil menjelang akhir tahun ini.

Editor: Novia Tri Astuti
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