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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 6 November 2026 | 22.04 WIB

Ramalan Kesehatan Shio Ular Jumat, 6 November 2026: Jaga Kebugaran dan Hindari Stres Berlebihan

Ramalan Shio Ular. (Magnific) - Image

Ramalan Shio Ular. (Magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Shio Ular pada Jumat, 6 November 2026, perlu mendapatkan perhatian melalui kebiasaan hidup yang lebih teratur.

Di tengah berbagai kesibukan, pemilik shio ini sebaiknya tidak hanya memikirkan pekerjaan dan tanggung jawab, tetapi juga memberikan waktu bagi tubuh serta pikiran untuk beristirahat.

Keseimbangan antara aktivitas fisik dan ketenangan emosional menjadi hal penting agar stamina tetap terjaga sepanjang hari.

Berikut ramalan kesehatan Shio Ular pada Jumat, 6 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Shio Ular dikenal sebagai pribadi yang gemar berpikir mendalam sebelum mengambil keputusan.

Kebiasaan mempertimbangkan berbagai kemungkinan memang dapat membantu mereka menghadapi persoalan dengan lebih cermat.

Namun, terlalu banyak memikirkan sesuatu juga bisa membuat pikiran terasa lelah, terutama ketika berbagai masalah datang secara bersamaan.

Tekanan pekerjaan, persoalan keuangan, maupun hubungan pribadi berpotensi membuat Shio Ular membutuhkan waktu lebih banyak untuk menenangkan diri.

Editor: Novia Tri Astuti
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