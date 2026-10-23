Ramalan Zodiak Oktober 2026: 5 yang Terpilih Dipeluk Semesta, Aliran Rezeki Mulai Terbuka Lebar

JawaPos.com - Setiap bulan membawa irama yang berbeda, dan Oktober 2026 diyakini menghadirkan irama yang lebih bersahabat bagi sebagian zodiak.

Dalam pembacaan tarot kali ini, 5 kartu terpilih menunjukkan 5 zodiak yang berpeluang menerima kelimpahan finansial.

Pesan itu hadir bukan sebagai janji yang pasti, melainkan sebagai isyarat agar Anda lebih siap menyambut peluang.

Tarot sering dipandang sebagai cermin yang memantulkan keadaan batin dan arah langkah seseorang.

Setiap kartu memuat simbol yang dapat ditafsirkan sebagai dorongan, peringatan, atau penguat keyakinan.

Dengan cara pandang itu, ramalan ini layak dibaca sebagai bahan renungan, bukan sebagai kepastian yang menggantikan usaha nyata.

Kelimpahan jarang datang kepada orang yang hanya menunggu.

Rezeki umumnya menghampiri mereka yang menjaga ketenangan pikiran, memperkuat kebiasaan baik, dan berani mengambil peluang saat terbuka.

Karena itu, setiap pembahasan zodiak di bawah ini disertai makna kartu dan pesan praktis yang dapat Anda terapkan sepanjang Oktober 2026.

Mari simak satu per satu, mulai dari Pisces hingga Cancer yang dilansir dari kanal YouTube Ryan Mercury pada Rabu (22/10).

Jika zodiak Anda tidak tercantum, pesan setiap kartu tetap bermanfaat sebagai pengingat bahwa langkah yang konsisten adalah pembuka jalan rezeki yang paling andal.

1. Pisces: Kartu The High Priestess

Pisces menerima kartu The High Priestess, sosok penjaga intuisi dan kebijaksanaan batin.

Dalam tarot, kartu ini kerap digambarkan menunjuk ke langit sebagai tanda keterhubungan dengan hal-hal yang bersifat spiritual.