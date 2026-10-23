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Niko Sulpriyono
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.09 WIB

Berprinsip Baja: 5 Weton yang Sulit Digoyahkan Pengaruh Orang Lain dan Tekanan Massa

Ilustrasi Weton Berprinsip Baja (freepik) - Image

Ilustrasi Weton Berprinsip Baja (freepik)

JawaPos.com - Ketika orang lain menyampaikan sebuah pendapat, ia tidak langsung percaya. Ketika banyak orang memilih jalan yang sama, ia belum tentu ikut. 

Bahkan ketika ditekan oleh lingkungan sekitar, ia tetap berusaha berjalan sesuai dengan keyakinannya sendiri.

Dalam berbagai penafsiran tradisional primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang konon kerap dikaitkan dengan karakter semacam itu. 

Pemiliknya digambarkan memiliki prinsip hidup yang kuat, tidak mudah terbawa arus pergaulan, dan tidak gampang berubah hanya karena ucapan orang lain. 

Hal yang paling menarik, semakin banyak pengalaman yang dilalui, semakin kokoh pula prinsip hidup mereka.

Namun, benarkah weton tertentu memiliki karakter seperti itu? Pertanyaan tersebut layak ditelusuri dengan kepala dingin. 

Primbon Jawa merupakan warisan budaya yang kaya makna, tetapi bukan alat ukur yang pasti. 

Karena itu, pembahasan ini sebaiknya dipandang sebagai cermin untuk mengenali diri, bukan sebagai vonis atas kepribadian seseorang.

Mari kita bahas 5 weton yang dalam berbagai penafsiran tradisional sering dikaitkan dengan sifat teguh pendirian. 

Weton terakhir dalam daftar ini bahkan konon memiliki keteguhan yang sangat kuat ketika sudah menentukan pilihan. 

Simak ulasan lengkapnya berikut ini yang dilansir dari kanal YouTube Nala Weton pada Rabu (22/10).

1. Selasa Pahing

Dalam berbagai penafsiran primbon Jawa, Selasa Pahing sering dikaitkan dengan karakter yang memiliki kemauan kuat. 

Ketika sudah memiliki tujuan, pemilik weton ini cenderung berusaha mencapainya dengan caranya sendiri. 

Sifat tersebut membuat mereka tidak mudah mengikuti tekanan lingkungan.

Editor: Novia Tri Astuti
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