Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.16 WIB

Tak Gampang Tumbang, 5 Zodiak Ini Punya Mental Sekuat Baja

ilustrasi zodiak paling kuat mental. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak paling kuat mental. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai cara berbeda dalam menghadapi persoalan. Ada yang mudah merasa tertekan, tetapi ada pula yang mampu tetap tenang ketika menghadapi situasi sulit.

Dalam astrologi, sejumlah zodiak kerap digambarkan mempunyai karakter kuat, berani, dan tidak mudah menyerah. Mereka dianggap mampu menghadapi tekanan dengan kepala dingin sekaligus bangkit setelah mengalami kegagalan.

Meski demikian, karakter seseorang tentu tidak hanya ditentukan oleh zodiak. Kepribadian, pengalaman hidup, lingkungan, dan kemampuan mengelola emosi juga turut memengaruhi ketahanan mental seseorang.

Dilansir dari AstroTalk, berikut lima zodiak yang dalam astrologi sering dikaitkan dengan mental tangguh.

1. Capricorn – Tahan Banting dan Disiplin

Capricorn dikenal sebagai pribadi yang serius ketika mengejar tujuan. Mereka cenderung tidak mudah meninggalkan sesuatu hanya karena menghadapi hambatan.

Sifat disiplin dan kesabaran membuat Capricorn mampu menjalani proses panjang tanpa terburu-buru mencari hasil instan. Ketika masalah muncul, mereka lebih memilih mencari solusi secara realistis daripada larut dalam kepanikan.

Karakter tersebut membuat Capricorn kerap dianggap sebagai sosok yang dapat diandalkan ketika keadaan sedang sulit.

2. Sagitarius – Optimistis Menghadapi Tantangan

Sagitarius memiliki karakter yang penuh semangat dan optimistis. Mereka biasanya memandang kegagalan sebagai pengalaman yang dapat memberikan pelajaran baru.

Ketika menghadapi persoalan, Sagitarius cenderung tidak ingin terlalu lama terjebak dalam keadaan negatif. Mereka akan mencari perspektif lain dan mencoba menemukan kesempatan di balik kesulitan.

Keinginan untuk terus belajar dan mencoba pengalaman baru juga membuat mereka relatif berani menghadapi situasi yang belum diketahui.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Rabu 19 Agustus 2026: Cinta Makin Serius, Keuangan Cerah - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Rabu 19 Agustus 2026: Cinta Makin Serius, Keuangan Cerah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 01.58 WIB

Bak Anak Sendiri! 4 Zodiak Perempuan Ini Berpotensi Jadi Menantu Kesayangan - Image
Zodiak

Bak Anak Sendiri! 4 Zodiak Perempuan Ini Berpotensi Jadi Menantu Kesayangan

Rabu, 19 Agustus 2026 | 01.58 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Rabu 19 Agustus 2026: Cinta Bawa Kejutan, Karier Makin Kreatif - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Rabu 19 Agustus 2026: Cinta Bawa Kejutan, Karier Makin Kreatif

Rabu, 19 Agustus 2026 | 01.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore