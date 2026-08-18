Tak Gampang Tumbang, 5 Zodiak Ini Punya Mental Sekuat Baja

ilustrasi zodiak paling kuat mental. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap orang mempunyai cara berbeda dalam menghadapi persoalan. Ada yang mudah merasa tertekan, tetapi ada pula yang mampu tetap tenang ketika menghadapi situasi sulit.
Dalam astrologi, sejumlah zodiak kerap digambarkan mempunyai karakter kuat, berani, dan tidak mudah menyerah. Mereka dianggap mampu menghadapi tekanan dengan kepala dingin sekaligus bangkit setelah mengalami kegagalan.
Meski demikian, karakter seseorang tentu tidak hanya ditentukan oleh zodiak. Kepribadian, pengalaman hidup, lingkungan, dan kemampuan mengelola emosi juga turut memengaruhi ketahanan mental seseorang.
Dilansir dari AstroTalk, berikut lima zodiak yang dalam astrologi sering dikaitkan dengan mental tangguh.
Capricorn dikenal sebagai pribadi yang serius ketika mengejar tujuan. Mereka cenderung tidak mudah meninggalkan sesuatu hanya karena menghadapi hambatan.
Sifat disiplin dan kesabaran membuat Capricorn mampu menjalani proses panjang tanpa terburu-buru mencari hasil instan. Ketika masalah muncul, mereka lebih memilih mencari solusi secara realistis daripada larut dalam kepanikan.
Karakter tersebut membuat Capricorn kerap dianggap sebagai sosok yang dapat diandalkan ketika keadaan sedang sulit.
Sagitarius memiliki karakter yang penuh semangat dan optimistis. Mereka biasanya memandang kegagalan sebagai pengalaman yang dapat memberikan pelajaran baru.
Ketika menghadapi persoalan, Sagitarius cenderung tidak ingin terlalu lama terjebak dalam keadaan negatif. Mereka akan mencari perspektif lain dan mencoba menemukan kesempatan di balik kesulitan.
Keinginan untuk terus belajar dan mencoba pengalaman baru juga membuat mereka relatif berani menghadapi situasi yang belum diketahui.
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Jawa Pos
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