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Rabbany Wanadriani
Rabu, 5 Agustus 2026 | 21.55 WIB

Tak Hanya Kaya, 5 Shio Ini Dipercaya Akan Memiliki Pengaruh dan Kehidupan yang Mapan

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki karakter serta perjalanan hidup yang berbeda. Beberapa di antaranya diyakini memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemakmuran, memperoleh pengaruh, dan mendapatkan apresiasi dari lingkungan sekitarnya.

Meski kesuksesan tetap ditentukan oleh usaha, keputusan, dan ketekunan, sebagian orang percaya bahwa energi astrologi dapat membuka peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari karier, keuangan, hingga hubungan sosial, sejumlah shio diprediksi memasuki fase yang lebih menjanjikan.

Mengutip YourTango, berikut lima shio yang dipercaya sedang menuju masa penuh keberuntungan, di mana rezeki, pengaruh, dan penghargaan datang secara bersamaan.

1. Shio Naga

Pemilik Shio Naga dikenal memiliki ambisi besar dan semangat tinggi untuk meraih kesuksesan. Selama ini, tantangan yang mereka hadapi bukan berasal dari kurangnya kemampuan, melainkan karena harus berjuang sendirian atau belum menemukan kesempatan yang tepat.

Ke depan, kondisi tersebut diperkirakan mulai berubah. Dukungan dari orang-orang yang tepat, peluang baru, hingga pengakuan atas kemampuan mereka diyakini akan membuka jalan menuju pencapaian yang lebih besar, termasuk dalam hal finansial.

2. Shio Tikus

Shio Tikus terkenal cerdas dalam bertahan menghadapi berbagai situasi. Mereka terbiasa bekerja keras, menyusun strategi, dan bergerak tanpa banyak menarik perhatian.

Kini, fase bertahan hidup dipercaya mulai berganti menjadi masa pertumbuhan. Kemampuan yang selama ini dimiliki berpotensi menarik perhatian sosok berpengaruh yang dapat membuka peluang baru dalam karier maupun bisnis. Situasi tersebut diperkirakan membawa peningkatan kondisi keuangan secara signifikan.

3. Shio Macan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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