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Rabbany Wanadriani
Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.24 WIB

Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Sabtu 24 Oktober 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

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ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kemandirian finansial menanti Aquarius. Jadi, fokuslah pada solusi yang cerdas daripada pembelian impulsif.

Sedangkan Pisces tinjau anggaran karena kebocoran tersembunyi dapat diam-diam menguras cadangan Anda.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan sekaligus pesan semesta pada besok Sabtu 24 Oktober 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Petualangan menggugah hati, pengalaman baru membangkitkan kembali gairah cinta atau memicu tawa bersama teman tersayang.

Pekerjaan menuntut antusiasme Anda, bisa menginspirasi orang lain hanya dengan hadir sepenuhnya.

Atur anggaran dengan bijak untuk mendukung impian perjalanan jangka panjang atau rencana studi Anda.

Temukan pelepasan stres dalam olahraga yang menyenangkan atau jalan-jalan spontan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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