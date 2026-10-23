Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Jumat 23 Oktober 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

ilustrasi zodiak. (Freepik)
JawaPos.com – Bagi Aquarius, pertimbangkan kembali pembelian impulsif dan sebagai gantinya buatlah daftar keinginan untuk masa depan.
Sedangkan bagi Pisces, menabung lebih penting daripada pengeluaran.
Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan sekaligus pesan semesta pada Jumat 23 Oktober 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)
Petualangan menanti, terutama dalam cinta, di mana tindakan spontan memicu kegembiraan dan tawa.
Ambisi profesional melesat jika Anda memanfaatkan momen untuk menyampaikan ide terliar Anda.
Investasi atau risiko kecil tampak menjanjikan. Berhati-hatilah, tetapi jangan biarkan keraguan mengaburkan peluang.
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Jawa Pos
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