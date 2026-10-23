Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Jumat 23 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer

JawaPos.com – Jaga keuangan tetap stabil karena godaan untuk berfoya-foya akan berlalu jika Aries menahan diri sebelum pengeluaran besar.

Sedangkan masalah keuangan Cancer mulai stabil, tetapi hindari meminjam atau memberi pinjaman untuk saat ini.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan sekaligus pesan semesta pada Jumat 23 Oktober 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Harapkan hubungan Anda terasa hidup dan penuh semangat. Gairah bertemu rasa ingin tahu.

Di tempat kerja, ide-ide kreatif menerobos batasan lama, memberi Anda lampu hijau untuk presentasi yang berani.