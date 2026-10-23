Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.33 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Jumat, 23 Oktober 2026: Jujur agar Hubungan Makin Harmonis

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Jumat, 23 Oktober 2026, berpotensi terasa lebih menyenangkan ketika kamu mampu menyeimbangkan keinginan menjaga keharmonisan dengan keberanian menyampaikan isi hati.

Keinginan untuk menghindari pertengkaran mungkin membuatmu memilih menyimpan persoalan sendiri, tetapi hubungan yang sehat membutuhkan keterbukaan agar kedua pihak dapat memahami perasaan dan kebutuhan masing-masing.

Berikut ramalan asmara zodiak Libra pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, hari ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki komunikasi dan menciptakan kembali suasana yang lebih dekat.

Kamu tidak perlu menunggu momen istimewa untuk menunjukkan rasa sayang karena perhatian sederhana dalam keseharian juga dapat membuat pasangan merasa dihargai.

Mendengarkan ceritanya setelah menjalani aktivitas yang melelahkan, menanyakan kabarnya dengan tulus, atau menyediakan waktu untuk berbincang tanpa gangguan bisa menjadi cara untuk memperkuat ikatan emosional.

Hal-hal kecil tersebut dapat membantu kalian merasa lebih terhubung, terutama jika belakangan ini kesibukan membuat waktu bersama semakin terbatas.

Jika terdapat sesuatu yang mengganjal pikiran, cobalah membicarakannya ketika suasana hati sedang tenang.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Aries Jumat, 23 Oktober 2026: Buka Komunikasi dan Jaga Kedekatan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Aries Jumat, 23 Oktober 2026: Buka Komunikasi dan Jaga Kedekatan

Jumat, 23 Oktober 2026 | 15.12 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Jumat, 23 Oktober 2026: Jaga Kehangatan dan Saling Memahami - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Jumat, 23 Oktober 2026: Jaga Kehangatan dan Saling Memahami

Jumat, 23 Oktober 2026 | 15.06 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Jumat, 23 Oktober 2026: Perkuat Hubungan Lewat Komunikasi - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Jumat, 23 Oktober 2026: Perkuat Hubungan Lewat Komunikasi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.56 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore