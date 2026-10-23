Ramalan Asmara Zodiak Libra Jumat, 23 Oktober 2026: Jujur agar Hubungan Makin Harmonis

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Jumat, 23 Oktober 2026, berpotensi terasa lebih menyenangkan ketika kamu mampu menyeimbangkan keinginan menjaga keharmonisan dengan keberanian menyampaikan isi hati.

Keinginan untuk menghindari pertengkaran mungkin membuatmu memilih menyimpan persoalan sendiri, tetapi hubungan yang sehat membutuhkan keterbukaan agar kedua pihak dapat memahami perasaan dan kebutuhan masing-masing.

Berikut ramalan asmara zodiak Libra pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, hari ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki komunikasi dan menciptakan kembali suasana yang lebih dekat.

Kamu tidak perlu menunggu momen istimewa untuk menunjukkan rasa sayang karena perhatian sederhana dalam keseharian juga dapat membuat pasangan merasa dihargai.

Mendengarkan ceritanya setelah menjalani aktivitas yang melelahkan, menanyakan kabarnya dengan tulus, atau menyediakan waktu untuk berbincang tanpa gangguan bisa menjadi cara untuk memperkuat ikatan emosional.

Hal-hal kecil tersebut dapat membantu kalian merasa lebih terhubung, terutama jika belakangan ini kesibukan membuat waktu bersama semakin terbatas.