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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 13.29 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Jumat, 23 Oktober 2026: Kendalikan Belanja dan Jaga Tabungan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Pisces pada Jumat, 23 Oktober 2026, perlu dikelola dengan lebih cermat, terutama jika terdapat kebutuhan keluarga atau pengeluaran rumah tangga yang harus segera dipenuhi.

Keinginan untuk membantu orang terdekat merupakan hal yang wajar, tetapi kamu tetap perlu mempertimbangkan kemampuan finansial agar niat baik tersebut tidak mengganggu kestabilan anggaran pribadi.

Berikut ramalan keuangan zodiak Pisces pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces sebaiknya meluangkan waktu untuk memeriksa kembali kondisi pemasukan dan pengeluaran sebelum menentukan penggunaan uang untuk berbagai kebutuhan.

Susun daftar kewajiban yang perlu dibayar, mulai dari kebutuhan pokok, tagihan rutin, hingga pengeluaran keluarga yang tidak bisa ditunda.

Dengan mengetahui prioritas secara jelas, kamu dapat menentukan jumlah dana yang masih bisa digunakan tanpa mengganggu kebutuhan penting lainnya.

Jika terdapat pembelian atau pembayaran yang masih dapat menunggu, pertimbangkan untuk menjadwalkannya kembali agar tabungan tetap terjaga dan kewajiban utama tidak terbengkalai.

Pisces juga perlu lebih teliti terhadap pengeluaran kecil yang sering dilakukan secara spontan.

Editor: Novia Tri Astuti
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