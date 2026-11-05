Ramalan Zodiak Pisces Kamis, 5 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan Zodiak Aquarius./Magnific/ pikisuperstar
JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin merasa terinspirasi untuk mengubah rutinitas dan membuat perubahan yang lebih baik.
Selain itu, akan lebih baik untuk meluangkan waktu melayani orang yang membutuhkan, karena hal itu dapat membuat aquarius merasa lebih baik tentang diri sendiri. Namun, ingatlah untuk tidak mengharapkan apresiasi. Cobalah melakukan apa yang membuat diri sendiri bahagia.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Kamis, 5 November 2026.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak aquarius mungkin merasa bingung karena keinginan sendiri tentang rencana pernikahan bertentangan dengan keinginan orang tua. Terkait karir, kekacauan di tempat kerja akhirnya menghilang dan aquarius dapat fokus bekerja.
Sementara itu, cobalah menyingkirkan semua kebiasaan buruk untuk menjaga kesehatan. Pada sisi keuangan, cobalah membuat anggaran untuk meningkatkan pendapatan sekaligus prospek keuangan.
Cinta Aquarius
Aquarius mungkin merasa bingung, karena keinginan rencana pernikahan sendiri, bertentangan dengan keinginan orang tua. Bisa juga, teman-teman tidak menyukai pilihan pasangan aquarius.
Jangan abaikan perasaan mereka, karena mereka mengenal dan menyayangi aquarius. Tetapi pada akhirnya, aquarius harus mendengarkan intuisi sendiri.
Karir Aquarius
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