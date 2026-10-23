Ramalan Asmara Zodiak Pisces Jumat, 23 Oktober 2026: Utamakan Kejujuran dan Kesabaran

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Jumat, 23 Oktober 2026, membutuhkan komunikasi yang terbuka dan sikap saling memahami, terutama ketika kesibukan mulai memengaruhi suasana hati dalam hubungan.
Tekanan dari pekerjaan maupun urusan pribadi dapat membuat seseorang lebih mudah tersinggung, sehingga Pisces perlu berhati-hati agar persoalan kecil tidak berkembang menjadi pertengkaran yang sebenarnya bisa dihindari.
Bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, penting untuk memahami kondisi emosional satu sama lain sebelum menilai perubahan sikap secara berlebihan.
Ketika pasangan terlihat lebih pendiam atau kurang menunjukkan perhatian seperti biasanya, jangan langsung menganggap perasaannya telah berubah.
Bisa jadi, ia sedang menghadapi kesibukan atau kelelahan yang membuatnya membutuhkan waktu untuk menenangkan diri.
Jika ada persoalan yang mengganggu pikiranmu, sampaikan perasaan tersebut dengan jujur dan gunakan kata-kata yang tidak terkesan menyudutkan pasangan.
Jangan berharap pasangan selalu memahami keinginanmu tanpa penjelasan karena komunikasi yang sehat membutuhkan keterbukaan dari kedua pihak.
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Jawa Pos
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