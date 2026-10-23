Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 23 Oktober 2026 | 13.22 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Zoxiak leo mungkin beruntung dan bertemu dengan seseorang yang tepat. Hubungan masa lalu leo akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih bermakna. 

Cobalah memberi diri sendiri waktu tanpa terburu-buru membuat komitmen jangka panjang. Namun, leo dapat menghubungi seseorang ini saat menghadapi masalah.

Zodiak virgo mungkin merasa introspektif dan ingin menghabiskan waktu sendirian untuk bermeditasi. Hari ini merupakan momen yang sangat baik untuk mengeksplorasi minat.

Hal tersebut akan memberi virgo kepuasan dan ketenangan batin. Istirahatlah dari jadwal kerja yang padat dan habiskan waktu berkualitas bersama teman dan keluarga.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus memanfaatkan kesempatan untuk menghabiskan momen romantis bersama pasangan. Terkait karir, ingatlah bahwa hanya tindakan nyata yang dapat memungkinkan leo untuk mencapai tujuan

Sementara itu, tetaplah tenang dan hindari menciptakan masalah saat tingkat ketegangan leo sedang tinggi. Terkait keuangan, jangan khawatir saat menghadapi penurunan dalam setiap transaksi properti yang sedang dibahas saat ini.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Taurus 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 23 Oktober 2026 | 13.13 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 23 Oktober 2026 | 13.06 WIB

Ramalan Zodiak Leo 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 23 Oktober 2026 | 13.00 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore